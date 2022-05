French Open: Alexander Zverev trotz mäßiger Leistung weiter

Paris. Alexander Zverev kritzelte auf dem Court Suzanne Lenglen einige Autogramme auf übergroße Tennisbälle und konnte nach einem wahren Fehlerfestival schon wieder etwas lachen. „Er hat mich verrückt gemacht“, sagte die deutsche Nummer eins nach einem lange verkrampften, fahrigen Auftritt beim 7:6 (13:11), 7:5, 6:3 gegen den spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles. Nach dem Viertelfinaleinzug beklagte Zverev einen zu starken Fokus der Turnierveranstalter auf Shootingstar Carlos Alcaraz, mit dem er als kommenden Gegner rechnete.

Alexander Zverev noch ohne Auftritt zur Prime Time

„Klar ist er dieser neue Superstar und es ist schön, ihn spielen zu sehen“, sagte der Olympiasieger, der nach getaner Arbeit auf den Center Court, den Court Philippe Chatrier, blickte. Einmal mehr trat dort Alcaraz in einem der vielbeachteten Abendmatches in Paris an, um nachzuziehen und sich gegen Karen Chatschanow das Duell mit Zverev zu verdienen.

Dem deutschen Aushängeschild war dagegen noch kein Auftritt zur Prime Time vergönnt - und er fühlt sich und andere Stars etwas links liegengelassen: „Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechter Spieler bin und dass man mit mir auch ein bisschen kommunizieren könnte.“

Auch sportlich war es vorher nicht wirklich nach Plan gelaufen. „Er ist einer der schnellsten Spieler. Ich habe kaum einen Winner geschlagen, jeder Return von ihm kam an die Grundlinie heran“, sagte Zverev, nachdem er sich gegen Zapata Miralles 63 unerzwungene Fehler in dem Match über 2:45 Stunden geleistet hatte.

ROARing to victory @AlexZverev shows his class against Zapata Miralles, advancing to his fourth #RolandGarros quarter-final with a 7-6(11), 7-5, 6-3 win. pic.twitter.com/JtBUlDZczo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022

Zverev war selbst beim Aufeinandertreffen mit der Nummer 131 der Welt sichtlich unzufrieden - er fluchte fast permanent und schmiss den Schläger - und wird sich deutlich steigern müssen. „Gegen Alcaraz werde ich mir solche Konzentrationsschwankungen wie heute nicht leisten können“, sagte Zverev, als noch gar nicht fest stand, ob es nicht vielleicht doch gegen Chatschanow geht: „Ab Mitte des zweiten Satzes war es ein relativ gutes Niveau, denke ich.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die deutsche Nummer eins war in der französischen Hauptstadt auch mit dem Vorhaben angetreten, sich wieder in den Vordergrund zu spielen. Gegen Zapata Miralles kam Zverev aber nicht an seine Bestform herankam. Er verlor nach ordentlichem Start und schneller 4:1-Führung völlig die Konzentration, reihte Fehler an Fehler und musste drei Satzbälle abwehren.

French Open: Novak Djokovic gegen Rafael Nadal

Wer glaubte, der Favorit sei nun wachgerüttelt, sah sich getäuscht. „Das ist das schlechteste Tennismatch, das ich in meinem Leben gespielt habe“, rief er noch immer auf der Suche nach seinem Spiel tief im zweiten Satz. Gegen einen stärkeren Gegner wäre Zverev längst bestraft worden, nun passte er seine Bespannung an und setzte sich schließlich durch.

Ebenfalls die Runde der letzten acht erreichte der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der nach einem 6:1, 6:3, 6:3 gegen den Argentinier Diego Schwartzman auf Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien) oder Felix Auger-Aliassime (Kanada) trifft.