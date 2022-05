Wegen Sadio Mané: Jürgen Klopp stichelt gegen den FC Bayern

Paris. Zumindest auf den ersten Teil der Frage verspürt Jürgen Klopp große Lust zu antworten. Der Teammanager des FC Liverpool sitzt im Stade de France von St. Denis und gerät vor dem Champions-League-Finale an diesem Samstag gegen Real Madrid (21 Uhr/ZDF und DAZN) ins Schwärmen. „Er ist in der Form seines Lebens. Es ist eine Freude, ihm zuzuschauen“, sagt der 54-Jährige.

Zukunft von Liverpool-Star Sadio Mané offen

Es geht um Sadio Mané (30), Liverpools senegalesischer Stürmer, der am Samstag seinen vierten Pokal in dieser Saison gewinnen kann - nach FA Cup, Ligapokal und Afrika Cup mit der Nationalmannschaft. Der zweite Teil der Frage aber nervt Klopp. Ob er fürchtet, dass Mané im Duell mit Real Madrid nicht ganz bei der Sache sein könnte. Womöglich ist es ja seine letzte Partie für den FC Liverpool. Manés Vertrag läuft noch ein Jahr. Über seine Zukunft will er nach dem Endspiel entscheiden.

Liverpool-Stürmer Sadio Mané.

Foto: AFP

„Kein Zweifel“, meint Klopp. „Sadio ist komplett fokussiert.“ Aber da sind ja diese Gerüchte. Der FC Bayern München will Senegals Ausnahmestürmer angeblich nach der Saison verpflichten. „Mich könnte das in diesem Moment nicht weniger interessieren“, so Klopp. Es sei nicht das erste Mal in seiner Karriere, dass vor entscheidenden Spielen Bayern-München-Gerüchte aufkommen. „Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass immer mir das passiert“, merkt der Premier-League-Trainer des Jahres ironisch an.

Da war ja was. Im April 2013 hatte Klopp, damals noch Trainer von Borussia Dortmund, das bis dahin größte Spiel seiner Karriere vor sich: die Halbfinal-Begegnung mit Real Madrid in der Königsklasse. Am Tag zuvor aber wurde der Wechsel von BVB-Talent Mario Götze zum Rekordmeister bekannt – ein Schock. Und auch danach wurden seine Spieler immer wieder mit den Münchenern in Verbindung gebracht. Ein Jahr später wechselte Angreifer Robert Lewandowski ablösefrei in den Süden.

FC Liverpool: Klopp hofft auf zweiten Champions-League-Titel

Von den Gerüchten wollte sich Klopp aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am Samstag will er zum zweiten Mal den Henkelpott gewinnen. Die Vorfreude ist seit Tagen groß, das merkt man ihn am. Und sie wurde am Freitagnachmittag noch ein Stück besser. Was der Chef im Pressekonferenz-Raum ankündigte, ließ sich wenig später auf dem frisch verlegten Rasen im Stade de France beobachten: Mittelfeld-Regisseur Thiago, der am vergangenen Sonntag beim letzten Liga-Spiel der Saison gegen die Wolverhampton Wanderers noch verletzt vom Feld humpelte, mischte im Abschlusstraining in der Abendsonne mit. Neben dem spanischen Nationalspieler ist auch der zuletzt angeschlagene Brasilianer Fabinho (28) bereit für das große Spiel gegen Real Madrid.