Europa League Nach Eintracht-Triumph: Riesige Fan-Party in Frankfurt

Frankfurt/Main. Zehntausende feiernde Fans haben nach dem Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt die Nacht in der hessischen Metropole zum Tag gemacht. In der ganzen Stadt zog es die Anhänger auf die Straßen und Plätze. Es gab zahlreiche Hupkonzerte, auch reichlich Pyrotechnik wurde abgebrannt.

In der Innenstadt kam es allerdings auch zu Auseinandersetzungen. Dabei wurde unter anderem ein Polizeiauto beschädigt, zudem wurden Polizisten mit Flaschen beworfen. Die Beamten sprachen am Donnerstagmorgen von einem „Scherbenmeer“ in der Stadt.

Frankfurt bekommt Empfang auf dem Römer

Am Donnerstagabend wird die Mannschaft zu weiteren Feierlichkeiten mit wohl mehreren Hunderttausend Fans in der Stadt erwartet. „Wir werden der Eintracht nach ihrer Rückkehr einen großartigen Empfang auf dem Römerberg bereiten“, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Geplant ist unter anderem der Eintrag der Eintracht-Helden in das Goldene Buch der Stadt.

Glückwünsche gab es auch aus der Bundesliga, unter anderem von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: „Ich habe Axel Hellmann noch gestern Abend persönlich gratuliert. Das ist ein herausragender Erfolg für Eintracht Frankfurt und gleichermaßen auch für den deutschen Fußball. Ich kann nur sagen: Herzlich willkommen in der UEFA Champions League.“ (sid/fs)