NFL-Ligaspiel in München: Gegner der Buccaneers steht fest

München. Footballstar Tom Brady trifft am 13. November in München mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Das teilte die NFL am Mittwoch auf Twitter mit. Es wird das erste Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland sein.

Buccaneers: Superbowl-Sieger 2021

Die Tampa Bay Buccaneers hatten mit Quarterback-Superstar Brady 2021 den Superbowl gewonnen.

D.K. Metcalf (l.) und David Moore von den Seattle Seahawks bejubeln einen Touchdown.

Foto: dpa

Bei den Seattle Seahawks sticht D. K. Metcalf heraus. Der 24 Jahre alte Wide Receiver wurde im Draft 2019 in der zweiten Runde von den Seahawks gewählt.

Seahawks mit "riesiger Fanbase" in Deutschland

„Die Fans hierzulande bekommen die einzigartige Möglichkeit, zwei der beliebtesten und erfolgreichsten der letzten Jahre zu sehen“, sagte Alexander Steinforth, NFL General Manager für Deutschland.

NFL: Brady tritt doch nicht zurück – und kommt nach München

„Für die riesige Fanbase der Seahawks in Deutschland ist diese Ankündigung heute eine ganz besondere Nachricht.“ Das Duell wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. (dpa)