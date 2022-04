DFB-Direktor Oliver Bierhoff mit Corona infiziert

Der Geschäftsführer der Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, muss sich in Isolation begeben. Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Frankfurt. DFB-Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff hat sich mit dem Coronavirus infiziert und muss eine Pause einlegen. "Leider ist bei mir wie bei vielen Menschen das Coronavirus angekommen. Ich bin in Quarantäne und noch nicht ganz erholt", teilte der 53-Jährige in einer Videobotschaft mit. Er verpasste einen Medientermin in Frankurt, bei dem es um den neuen DFB-Campus ging.

Bierhoff war am 1. April zur Auslosung der WM-Gruppen nach Katar gereist und hatte dort mit Bundestrainer Hansi Flick der Ziehung beigewohnt. (fs)