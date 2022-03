WM in Katar: Deutschland droht schon früh ein Top-Gegner

Warten auf die WM-Gegner: Bundestrainer Hansi Flick droht bei der Auslosung der Gruppen für die Fußball-WM in Katar bereits in der Gruppenphase ein Top-Gegner.

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht bei der Auslosung der Gruppenphase der WM 2022 in Katar an diesem Freitag (18.00 Uhr MESZ) in Doha wie erwartet ein namhafter Gegner. Die Fifa veröffentlichte am Donnerstag die für die Setzliste maßgebliche neue Weltrangliste mit Stand 31. März 2022. Die DFB-Auswahl ist als Zwölfter der Weltrangliste in Topf zwei gesetzt und könnte deshalb schon in der Gruppenphase auf eine Top-Nation aus Topf eins wie Rekord-Weltmeister Brasilien und Titelverteidiger Frankreich treffen.

Möglich wäre auch ein Duell gegen Belgien, Argentinien, England, Spanien oder Portugal. Oder das deutsche Team erwischt doch den Ausrichter Katar. Der Gastgeber ist traditionell ebenfalls im Top-Lostopf und bestreitet als Kopf der Gruppe A das Eröffnungsspiel. Aufgrund der Regularien kann maximal ein weiteres europäisches Team in die deutsche Gruppe gelost werden.

Mit der Auslosung steht fest, an welchem Tag auf welchen Gegner die Auswahl von Flick trifft. Der endgültige Spielplan mit Uhrzeiten und Spielorten soll voraussichtlich jedoch erst am Samstag bekanntgegeben werden. Damit hält sich die Fifa die Option offen, die Partien unter anderem nach der Relevanz für TV-Märkte zeitlich aufzuteilen.

So sehen die Lostöpfe aus:

Lostopf 1

Katar

Brasilien

Belgien

Frankreich

Argentinien

England

Spanien

Portugal

Lostopf 2

Mexiko

Niederlande

Dänemark

Deutschland

Uruguay

Schweiz

USA

Kroatien

Lostopf 3

Senegal

Iran

Japan

Marokko

Serbien

Polen

Südkorea

Tunesien

Lostopf 4

Kamerun

Kanada

Ecuador

Saudi-Arabien

Ghana

Sieger Wales - Schottland/Ukraine

Sieger Costa Rica – Neuseeland

Sieger Vereinigte Arabische Emirate/Australien - Peru