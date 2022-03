Serge Gnabry fällt aus - BVB-Profi Brandt nachnominiert

Frankfurt. Bayern-Star Serge Gnabry (26) wird der deutschen Nationalmannschaft bei den anstehenden Testspielen am Samstag gegen Israel und am Dienstag gegen die Niederlande fehlen. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt.

Vorsichtsmaßnahme bei Bayern-Star Serge Gnabry

Der Offensivspieler hat das Mannschaftshotel in Gravenbruch bei Frankfurt am Mittwoch "mit leichten Symptomen eines grippalen Infekts" verlassen", hieß es in der DFB-Mitteilung. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Eine Corona-Infektion liege nach aktuellem Stand nicht vor. "Sämtliche seit Anreise am Montag vier vorgenommenen Antigen-Schnelltests auf eine Infektion mit Covid-19 waren negativ."

@SergeGnabry wird für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Israel und die Niederlande nicht zur Verfügung stehen. https://t.co/21B8WguoYS#Gnabry #DieMannschaft | DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/uhvRbpJT0Z — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 23, 2022

Bundestrainer Hansi Flick nominierte den Dortmunder Julian Brandt nach. Damit hat er für die Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande 23 Spieler zur Verfügung.

Brandt ist der einzige Dortmunder in Flicks Aufgebot. Er sollte im Laufe des Mittwochs zur Mannschaft stoßen, beim zweiten Training am Vormittag am Stadion von Eintracht Frankfurt fehlte er noch.

Nationalmannschaft: Flick beklagt wichtige Ausfälle

Mit Gnabry fehlt Flick ein weiterer wichtiger Spieler. Der Bundestrainer muss unter anderem bereits auf Niklas Süle, Leon Goretzka, Robin Gosens, Jonas Hofmann und Marco Reus verzichten. Von den ursprünglich 26 Nominierten mussten Robin Koch (Corona-positiv) und der verletzte Karim Adeyemi absagen. Joshua Kimmich soll nach der Geburt seines dritten Kindes nachreisen. (fs mit dpa)

