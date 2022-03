Der Niederländer Max Verstappen geht als Titelverteidiger in die neue Saison der Formel 1.Das Bild zeigt ihn im Rennwagen von Red Bull bei einer Testfahrt in Bahrain.

Neue Autos, neue Regeln und ein weiteres Rennen in den USA: Was Sie vor dem Saisonstart der Formel 1 am Wochenende wissen müssen.