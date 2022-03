Paralympics: Silber und Bronze für deutsche Biathleten

Der deutsche Fahnenträger Martin Fleig hat bei den Paralympics in Peking seine erste Medaille geholt. Anja Wicker holte Bronze.

Zhangjiakou. Die Biathleten Martin Fleig und Anja Wicker haben bei den Paralympischen Spielen in Peking für einen deutschen Doppelschlag gesorgt. Erst gewann Sotschi-Siegerin Wicker in der sitzenden Klasse der Frauen über die Mitteldistanz von 10 km Bronze, ehe sich Fahnenträger Fleig in der gleichen Startklasse bei den Männern nur 25 Minuten später sogar Silber holte.

Zweite Medaille bei Paralympics für Martin Fleig

Fleig musste sich nach zwei Schießfehlern gleich im ersten Anschlag nur dem Chinesen Liu Mengtao geschlagen geben, letztlich fehlten 47,9 Sekunden zum Sieg. „Ich bin super happy. Die Medaille gehört zur Hälfte meiner Frau zu Hause. Sie unterstützt mich immer wahnsinnig“, sagte der Freiburger: „Auf der letzten Runde ist mir die Puste ausgegangen und dann habe ich einfach an sie gedacht.“ Nach dem Triumph auf der Langdistanz 2018 in Pyeongchang war es seine zweite Medaille bei Paralympics.

SILBER für Martin Fleig im Para Biathlon über die mittlere Distanz! Mit nur zwei Fehlern bei zwanzig Schüssen fährt unser Fahnenträger von @Beijing2022 auf Platz 2 ins Ziel! Super Leistung, Martin!

_____#TeamDParalympics @BMI_Bund pic.twitter.com/qmPnOLdaX2 — Team Deutschland Paralympics (@teamdpara) March 8, 2022

Weltmeisterin Wicker komplettierte mit Bronze ihren Medaillensatz bei Winterspielen, schon 2014 in Sotschi hatte sie Gold und Silber gewonnen. „Es ist sehr erleichternd. Ich hatte mir im Vorfeld schon erhofft, dass es aufs Podest reicht - grad nach der guten WM“, sagte Wicker: „Ich habe ab dem ersten Meter gemerkt, dass es ist, wie es sein soll. Dann macht es gleich mehr Spaß und dann war die Hoffnung sofort da.“

Die 30-Jährige aus Stuttgart zeigte bei frühlingshaften Temperaturen in Zhangjiakou vor allem läuferisch eine starke Leistung und konnte so ihre fünf Strafrunden kompensieren. Auf die mit nur einem Fehler siegreiche US-Amerikanerin Kendall Gretsch fehlten 2:33,0 Minuten. Im ersten Biathlon-Wettbewerb von Peking hatten sowohl Fleig als auch Wicker mit fünften Plätzen noch jeweils knapp eine Medaille verpasst.