Skispringer Geiger gewinnt Olympia-Bronze

Zhangjiakou. Karl Geiger hat die erhoffte olympische Medaille gewonnen und mit Bronze den deutschen Skispringern das erste Edelmetall bei den Winterspielen in China beschert. Der 29-Jährige musste sich am Samstag nur dem Norweger Marius Lindvik und dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Geiger sprang auf der Großschanze in Zhangjiakou zweimal 138 Meter weit und sorgte damit für eine Überraschung.

"Das war wieder der Original Karl Geiger"

Bei seinen bisherigen Auftritten auf der gigantischen Schanzenanlage hatte nur sehr wenig auf einen Podestplatz hingedeutet. "Daran geglaubt habe ich definitiv. In den letzten Tagen ist es immer besser geworden", sagte hingegen Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. "Was Karl heute gemacht hat, war wieder der Original Karl Geiger."

Karl Geiger feiert nach dem Sprung.

Foto: dpa

Als es darauf ankam, lief es nun fast perfekt für Geiger. Er ließ sich weder von den Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt noch von den Negativerlebnissen der vergangenen Tage aus dem Konzept bringen. Der Führende der Weltcup-Gesamtwertung zeigte Flüge auf höchstem Niveau. Vor dem abschließenden Mannschaftsspringen am Montag sammelte er Selbstvertrauen und nahm dem Team auch ein wenig Druck.

Eisenbichler überzeugte mit Platz fünf

Sein Kumpel Markus Eisenbichler überzeugte ebenfalls mit Platz fünf. Constantin Schmid wurde 14., Pius Paschke 28. "Ich habe gedacht, wenn es einer kann, der Karl kann's", sagte Schmid über den deutschen Top-Springer.

Ein komplettes Olympia-Fiasko ohne Medaillengewinn für die Springer droht nun nicht mehr. Das hatte es letztmals 2006 in Turin gegeben. Anschließend hatten die Adler des Deutschen Skiverbands (DSV) immer mindestens einen Podiumsplatz geholt. Bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang räumten die deutschen Skispringer sogar starke drei Medaillen ab. Andreas Wellinger gewann Gold auf der Normalschanze und Silber auf der Großschanze. Zudem gab es Silber im Team.

In China war der Start komplett missglückt. Geiger belegte im Einzel von der Normalschanze nur den 15. Rang, Markus Eisenbichler landete sogar nur auf Platz 31. Als das Team im folgenden Mixed-Wettbewerb auf Medaillenkurs lag, wurde es hart ausgebremst. Katharina Althaus wurde wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs disqualifiziert, Deutschland schied nach dem ersten Durchgang aus. Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag sorgte Geiger nun selbst für die langersehnte positive Nachricht. (dpa)

