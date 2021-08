Deutsches Bahnrad-Duo holt Silber im Teamsprint

Tokio. Die deutschen Bahnrad-Weltmeisterinnen Lea-Sophie Friedrich (Dassow) und Emma Hinze (Cottbus) haben Olympia-Silber im Teamsprint gewonnen. Das Duo musste sich im Rennen um Gold am Montag in 31,980 Sekunden lediglich den chinesischen Weltrekordhalterinnen Zhong Tianshi und Bao Shanju (31,895) geschlagen geben und holte damit am ersten Tag der Wettbewerbe im Izu Velodrome das erste Edelmetall für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

In der Qualifikation (32,102) sowie im Vorlauf (31,905) hatten Hinze (23) und Anfahrerin Friedrich (21) den deutschen Rekord von 2013 unterboten.