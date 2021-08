Sprinterin aus Belarus soll zu Ausreise gezwungen werden

Versuchte Verschleppung wird vermutet. Athletin steht noch unter Schutz der japanischen Polizei und will um Asyl in Europa bitten

Tokio. Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja (24) soll nach kritischen Äußerungen über ihre Trainer in einem Instagram-Video bei den Olympischen Spielen offenbar gegen ihren Willen außer Landes gebracht werden. Dies teilte die oppositionelle belarussische Athletenorganisation mit Belarusian Sports Solidarity Foundation (BSSF) mit.

Nach Angaben der BSSF wurde Timanowskaja am Sonntagabend zum Tokioter Flughafen Haneda gebracht. „Vertreter des belarussischen Kaders versuchen, die Sportlerin aus Tokio zu verschleppen, ihr wurde ein Flugticket nach Minsk gekauft“, schrieb die Stiftung bei Telegram: „BSSF fordert das Internationale Olympische Komitee und den internationalen Leichtathletikverband auf, der belarussischen Sportlerin zu helfen.“

Aktuell steht sie laut BSSF-Angaben unter dem Schutz der japanischen Polizei. Timanowskaja wolle um Asyl in Europa bitten und sich an die österreichische Botschaft in Tokio wenden. „Ich stehe unter Druck und sie versuchen, mich ohne meine Zustimmung aus dem Land zu bringen. Ich bitte das IOC darum, sich einschalten“, sagte Timanowskaja laut BSSF in einem Video, das am Sonntagabend entstanden sein soll.

IOC bittet Belarus um Klärung

Das IOC teilte auf Anfrage mit, man habe die Berichte in den Medien gesehen, untersuche die Situation und habe „das Nationale Olympische Komitee von Belarus um Klärung gebeten“. Dieses steht unter der Präsidentschaft von Wiktor Lukaschenko, Sohn des international hochumstrittenen Machthabers Alexander Lukaschenko. Das NOK gab zuvor in einer Stellungnahme den Rückzug Timanowskajas aus mentalen Gründen bekannt.

Auf ihrem Instagram-Account bezeichnete Timanowskaja diese Darstellung als „Lüge“. Dem Radiosender Euroradio sagte sie: „Sie haben mir einfach gesagt, meine Sachen zu packen und nach Hause zu fliegen.“