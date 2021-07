Tennis-Star Novak Djokovic rastet bei Bronze-Spiel aus

Tokio. Es sollte ein weiterer Schritt in Richtung Golden Slam sein, am Ende war es eine große Enttäuschung. Der serbische Tennis-Topstar Novak Djokovic reist ohne Medaille von den Olympischen Spielen in Tokio ab. Einen Tag nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen Alexander Zverev verlor der Weltranglisten-Erste am Samstag überraschend auch das Spiel um Bronze gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Die Bronzemedaille von 2008 in Peking bleibt damit weiter sein einziger Erfolg bei Olympia.

Der Frust über die Pleite war Djokovic anzumerken. Gegen den Weltranglisten-Elften Carreno-Busta ärgerte sich Djokovic Anfang des dritten Satzes so sehr, dass er zunächst einen Schläger auf die menschenleere Tribüne warf und wenig später ein anderes Racket zertrümmerte.

Mixed-Wettbewerb: Novak Djokovic sagt Bronze-Spiel ab

Ob das auch mit seiner Absage für den Mixed-Wettbewerb zu tun hatte? Anschließend verzichtete der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger auf das Bronze-Match gemeinsam mit Nina Stojanovi. Grund für die Absage von Djokovic sei eine Verletzung an der linken Schulter, wie die Veranstalter mitteilten. Bronze ging damit kampflos an das australische Duo Ashleigh Barty/John Peers. Das Debakel aus Sicht des Serben war perfekt. (fs mit dpa)