Tour de France Tour de France: Demonstration der Kraft in der Pyrenäen

Der Titelverteidiger Tadej Pogacar (vorne) vor Jonas Vinegaard und Richard Carapaz. So ging es auch ins Ziel auf der 17. Etappe.

Titelverteidiger Tadej Pogacar schüttelt die Konkurrenz auf der Königsetappe ab. Das Ziel-Trio könnte so auch am Sonntag in Paris einfahren.