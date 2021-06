EM-Experte Christoph Kramer: Ein enormer Gewinn für das ZDF

Essen. Christoph Kramer gehört zu den Fußballern, die in der Profi-Branche mittlerweile Seltenheitscharakter haben. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach spricht das aus, was er denkt: ungeschliffen, meinungsstark, floskelfrei. Kramer ist deshalb ein gefragter Interviewpartner beim Bundesligisten vom Niederrhein. Mit seiner Authentizität überzeugt der 30-Jährige derzeit auch wieder während der EM als TV-Experte im ZDF.

Bei dem öffentlich-rechtlichen Sender hatte der Weltmeister von 2014 bereits 2018 WM-Spiele für ein Millionenpublikum analysiert. Kramer kam mit seiner humorvollen, charismatischen, unterhaltsamen Art und seinem Fachwissen schon damals gut bei den Fans vor den Fernsehgeräten an. Aus diesem Grund engagierte ihn das ZDF auch für diese Europameisterschaft – und traf damit eine goldrichtige Entscheidung: Der gebürtige Solinger bleibt für das Zweite und seine Zuschauer ein enormer Gewinn.

Christoph Kramer spielt in der Fußball-Bundesliga für Borussia Mönchengladbach.

Christoph Kramer liegt mit Prognosen häufig richtig

Kramer liefert ihnen bei der Berichterstattung aus dem Studio in Mainz einen großen Mehrwert. Dem früheren Bochumer und Leverkusener gelingt es, seinen Standpunkt stets fundiert und differenziert mit Argumenten zu stützen. Kramer erweist sich aufmerksamer Beobachter von Spielen, der nie dem Reflex verfällt, eine Mannschaft allein auf Grundlage ihrer Resultate in einer Momentaufnahme zu beurteilen. Er analysiert die Spielweise eines Teams, zieht daraus Schlüsse, liegt mit Prognosen deshalb oft richtig.

An diesem Montag wird er wieder gemeinsam mit dem 2014er-Weltmeister Per Mertesacker und Moderator Jochen Breyer die Achtelfinalspiele zwischen Kroatien und Spanien sowie Frankreich und der Schweiz begleiten. Es dürfte sich lohnen, dafür wieder das ZDF einzuschalten, vor allem um zu hören, was Christoph Kramer zu sagen hat. Bleibt zu hoffen, dass der Sender auch bei weiteren großen Turnieren auf ihn setzen wird.