Die BVB-Profis Julian Brandt (von links), Marco Reus und Emre Can kämpfen um ein EM-Ticket in der deutschen Nationalmannschaft. Jude Bellingham (rechts) spielt für England.

Derzeit tummelt sich in Emre Can nur ein BVB-Profi im Kreise der Nationalelf. Was bedeutet das für die EM-Chancen der anderen?