Teamchef Mattia Binotto (rechts), hier mit Fahrer Charles Leclerc, steht im Zentrum der Kritik nach dem schwachen Saisonstart von Ferrari in der Formel 1.

Mattia Binotto sollte Ferrari wieder zum Titel in der Formel 1 führen. Nur wie, das weiß niemand so richtig. Die Scuderia steckt in einer Krise.