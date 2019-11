London. Ein Ausrufezeichen zum Auftakt: Mit einem beeindruckenden Premierensieg über Superstar Rafael Nadal hat Alexander Zverev seine Mission Titelverteidigung bei den ATP-Finals eröffnet und Kurs aufs Halbfinale genommen. Der 22-Jährige bezwang den Spanier am Montagabend in London mit 6:2, 6:4. Für Zverev war es im sechsten Duell mit dem 19-maligen Grand-Slam-Champion der erste Sieg.

„Das bedeutet mir sehr viel. Die Atmosphäre hier ist großartig und ungewöhnlich, dafür lohnt es sich, die lange Saison zu spielen“, sagte Zverev. Der Vorjahreschampion hat vor seinen folgenden Vorrundenspielen gegen Griechenlands Jungstar Stefanos Tsitsipas und den Russen Daniil Medwedew gute Chancen aufs Weiterkommen. Die beiden Erstplatzierten der Gruppe „Andre Agassi“ erreichen die K.o.-Phase bei dem Elite-Turnier der acht Saisonbesten.

Zverev erwischt den besseren Start

Nadal, der beim Masters in Paris zuletzt mit einer Bauchmuskelverletzung vor dem Halbfinale zurückgezogen hatte, zeigte zu Beginn zumindest körperlich keine Anzeichen von Schwäche. Den besseren Start in der imposanten und fast vollbesetzten O2-Arena erwischte dennoch Zverev. Der gebürtige Hamburger servierte stark und setzte sich nach einem Break zum 3:2 früh ab. Thiem meldet nach Sieg über Federer Ansprüche bei WM an

Fokussiert und extrem konsequent setzte Zverev seine Waffen ein. Er machte kaum einfache Fehler, nutzte seine beiden Breakchancen eiskalt und dominierte bei eigenem Aufschlag die Punkte eindrucksvoll. Sechs Asse und kein einziger Doppelfehler standen zu Buche, als sich der Deutsche nach nur 36 Minuten den ersten Durchgang sicherte.

Auch in den zweiten Satz erwischte Zverev wenig später einen Traumstart und nahm Nadal den Aufschlag ab. Bei eigenem Service agierte der Weltranglistensiebte weiter extrem souverän, ließ bis zum Ende keinen einzigen Breakball zu und glänzte zudem mit spektakulären Gewinnschlägen. Nach 1:24 Stunden beendete Zverev das einseitige Match. (sid)