DFB-Team: Halstenberg und Hector können Schulz ersetzen

Nico Schulz fehlt Deutschland im EM-Qualifikationsspiel in Nordirland. Doch wer verteidigt auf der linken Seite? Zwei Spieler kommen in Frage.

Belfast. Probleme waren Nico Schulz eigentlich nicht anzumerken gewesen, zumindest nicht gesundheitlicher Natur: Der Linksverteidiger hatte beim 2:4 (1:0) der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Freitagabend 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Es kam also eher überraschend, dass der DFB am Samstag mitteilte, dass Schulz einen Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel erlitten hatte. Statt nach Belfast, wo es am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) in der EM-Qualifikation gegen Tabellenführer Nordirland geht, reiste der 26-Jährige nach Dortmund zu seinem Arbeitgeber Borussia – wo man eher damit rechnet, dass Schulz auch im Bundesligaspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) fehlen wird.