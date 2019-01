Berlin Deutschland startet mit klarem Sieg in die Handball-WM

Berlin. Der Jubel war eher groß, die Erleichterung fast noch größer: Der Start in die Handball-WM in Deutschland und Dänemark ist gelungen, das Eröffnungsspiel gegen Korea wurde 30:19 (17:10) gewonnen. In Berlin umarmten sich die Nationalspieler und erwiderten dann lächelnd den Applaus der über 14.000 Zuschauer.

Rückblick, zwei Stunden zuvor: Eröffnungszeremonie, das Turnier begann mit Lasershow und Tanzeinlagen. Auf der Tribüne saßen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Olympiakomitee-Chef Thomas Bach und Hassan Moustafa, Präsident des Welthandballverbandes IHF. Für sie war es kein gewöhnliches Eröffnungsspiel, sondern eine Handballpartie mit besonderer Symbolkraft. In der einstigen Mauerstadt Berlin trat das deutsche Team auf eine gemeinsame Mannschaft der verfeindeten Nationen Süd- und Nordkorea. Spielort: die Arena am Ostbahnhof nahe der East Side Gallery, den buntbesprühten Mauerresten.

Prominente Besucher: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) und IHF-Präsident Hassan Moustafa.

"Das ist eine Möglichkeit, ein kleines bisschen an der Weltgeschichte mitzudrehen", hatte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), in den Tagen zuvor betont angesichts der Tatsache, dass nach Frauenteams bei den jüngsten Olympischen Winter- und der Asienspiele nun auch erstmals ein vereintes Männerteam auf die große Sportbühne trat. Auch der 59-Jährige saß zufrieden lächelnd auf der Ehrentribüne und sah seine Botschaft bestätigt. Jener, dass der Sport die Aufgabe habe, "Mauern niederzureißen und Brücken zu bauen."

Vier Spieler aus Nordkorea

So viel zur Symbolik, und der fast schon überschwängliche Pathos schien auch die deutsche Mannschaft ein wenig ergriffen zu haben. Es dauerte einige Sekunden, bis das Team von Bundestrainer Christian Prokop in die Spur fand gegen diese Koreaner. 20 Mann umfasst die Mannschaft, vier Spieler stammen aus Nordkorea. Zu erkennen waren sie an den unterschiedlichen Schnürsenkeln. Nordkoreaner trugen rote, die Südkoreaner weiße oder gelbe. Die mit den roten saßen allerdings meist auf der Bank. Überhaupt: Die sportliche Qualität des koreanischen Teams ist längst nicht mehr zu vergleichen mit jenen Zeiten, als der noch immer als bester Torschütze der Bundesligageschichte geführte Kyung Shin Yoon die treibende Kraft war. Sogar das Testspiel gegen den VfL Potsdam ging verloren - gegen einen Drittligisten.

Freude über ein deutsches Tor: Kapitän Uwe Gensheimer (l.) und Martin Strobel hatten beim Auftaktsieg gute Laune.

Bis sich das deutsche Team beim WM-Start einen deutlichen Vorsprung herausspielte, war diese Eröffnungspartie allerdings eine zähe Angelegenheit. Das erste Tor nach 50 Sekunden erzielten die Koreaner durch Suyoung Jung. Patrick Wiencek sollte zwar Augenblicke später ausgleichen, aber so richtig rund lief es bei den Gastgebern lange nicht. Die Rückraum-Aufstellung von Bundestrainer Christian Prokop mit Steffen Fäth, Martin Strobel und Steffen Weinhold war die erwartete, im Laufe der ersten 30 Minuten wechselte der Trainer dann auch munter durch. Alle Spieler sollten ihren Rhythmus finden.

Lauter Applaus für deutsche Mannschaft

Verhindert wurde dies durch viele Abwehrspieler, aber auch durch kleinliche Pfiffe der Schiedsrichter. Viele Minuten verbrachte das Prokop-Team in Unterzahl. Dennoch: Als die Außenzange Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki Schnellangriffe erfolgreich beendete, als Hendrik Pekeler sich am Kreis durchsetzte, als Torhüter Andreas Wolff unter seinen acht Paraden auch einen verhinderten Siebenmeter zählte, wurde dies mit lautem Applaus quittiert. Bis zur Pause war der Abstand auf sieben Tore gewachsen.

Der Knoten war nun geplatzt, schnell erhöhten Jannik Kohlbacher, Matthias Musche und Uwe Gensheimer. Auch in der Abwehr experimentierte Bundestrainer Prokop viel, als Silvio Heinevetter für Andreas Wolff ins Tor rückte, gab es lauten Applaus - es war eben ein Heimspiel für den Berliner. Viele der Experimente Prokops waren erfolgreich. Das gab Selbstvertrauen, denn eines scheint gewiss: Am Samstag wird Brasilien ein härterer Gegner sein (18.15 Uhr/ZDF).

