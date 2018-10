Schock für Barca: Messi bricht sich den Unterarm

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat seine Rückkehr an die Tabellenspitze in der Primera Division teuer erkauft. Beim 4:2 (2:0) über den bisherigen Spitzenreiter FC Sevilla erlitt Barca-Superstar Lionel Messi einen Bruch des rechten Unterarms. Nach Vereinsangaben wird der fünfmalige Weltfußballer rund drei Wochen ausfallen. Damit verpasst Messi unter anderem den "Clasico" gegen den Erzrivalen Real Madrid am 28. Oktober.

Ex-BVB-Profi Dembele ersetzt Messi

Nach einem Zweikampf in der 17. Minute stürzte Messi, der fünf Minuten zuvor das zwischenzeitliche 2:0 erzielt hatte, unglücklich auf den rechten Unterarm. In der 26. Minute wurde der 31-Jährige ausgewechselt, der frühere Dortmunder Ousmane Dembele ersetzte den Torjäger.

Der Brasilianer Philippe Coutinho (2.) sowie Messi selbst (12.) brachten Barca, das zuvor viermal in La Liga sieglos geblieben war, früh auf Kurs. Luis Suarez (63./Foulelfmeter) und Ivan Rakitic (88.) sorgten nach der Pause für die weiteren Treffer der Gastgeber, Pablo Sarabia (79.) und Luis Muriel (90.+1) trafen für Sevilla.

18 Punkte vor Überraschungsteam

Mit 18 Punkten führt Barcelona die Tabelle nach dem 9. Spieltag vor dem Überraschungsteam Deportivo Alaves (17) und Sevilla (16) an. Atletico folgt mit ebenfalls 16 Zählern auf Rang vier, Real (14) ist nur Fünfter.(sid)

