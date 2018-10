Trainer Leko von BVB-Gegner Club Brügge festgenommen

Essen. Die belgische Polizei hat am Mittwochmorgen mehrere Personen wegen angeblicher Spielmanipulationen im Fußball, Geldwäsche und Korruption vorläufig festgenommen. Zu diesen prominenten Verdächtigen zählt auch Ivan Leko, Trainer des Champions-League-Teilnehmers Club Brügge. Leko wurde ebenso wie die Schiedsrichter Sebastien Delferrière und Bart Vertenten nach Informationen dieser Redaktion von der Polizei bereits verhört.

Es gab Hausdurchsuchungen bei insgesamt zehn Klubs - darunter beim RSC Anderlecht, KSC Lokeren und Club Brügge. Club-Präsident Bart Verhaeghe sicherte gegenüber VTM Nieuws zu, die Behörden bei den Untersuchungen zu unterstützen: Sein Verein habe "nichts zu verbergen", erklärte der 53-Jährige.

Verdacht auf Spielabsprachen in Belgien

Die belgische Bundesanwaltschaft befasst sich einerseits mit möglichem Steuerbetrug bei Transfers. Zudem besteht der Verdacht auf Spielabsprachen in der Jupiler Pro League.

Der Club Brügge ist einer der Gruppengegner von Borussia Dortmund in der Champions League. Der BVB gewann das Auftaktspiel dieser Königsklassen-Saison bei den Belgiern mit 1:0. Am 28. November (21 Uhr) tritt Brügge zum Rückspiel in Dortmund an. (fs)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.