Gündogan verletzt: Ultraschall muss zeigen, wie schwer

Sinsheim.. Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich im Champions-League-Spiel mit Manchester City bei der TSG Hoffenheim (1:2) am hinteren Oberschenkel verletzt. "Es sieht noch nicht so schlimm aus, morgen Ultraschall, dann wissen wir mehr", sagte Gündogan nach der Partie in Sinsheim. Ob der 27-Jährige für die Nations-League-Partien der Nationalmannschaft in den Niederlanden (13. Oktober) und drei Tage bei Weltmeister Frankreich ausfällt, ist noch offen.

In der 68. Minute ausgewechselt

"Im Moment mache ich mir mehr Sorgen wegen des Spiels am Wochenende, weil es sehr wichtig ist. Ich habe keine Ahnung, man muss da abwarten", sagte Gündogan, dessen Team am Sonntag im Spitzenspiel der englischen Premier League beim FC Liverpool antritt. Eine genaue Diagnose stehe noch aus. In Sinsheim war Gündogan in der 68. Minute ausgewechselt worden. (sid/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.