Maulwurf-Affäre belastet Grindel und EM-Bewerbung des DFB

Sinsheim. Einer der letzten unbeschwerten Tage im öffentlichen Leben von Reinhard Grindel (56) dürfte der 15. Mai gewesen sein. Da saß er in Dortmund im Fußball-Museum neben dem Bundestrainer Joachim Löw, der da noch Weltmeister-Trainer war, und gab die Vertragsverlängerung mit dem Bundestrainer bekannt. Grindel lächelte zufrieden. Zukunft gesichert. Gute Nachrichten. Danach ging’s bergab.

Die WM in Russland verkam mit dem deutschen Vorrunden-Aus zu einer historischen Blamage, die Vertragsverlängerung mit Löw rückblickend zu einem Akt des Leichtsinns. Die Erdogan-Affäre um die Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan geriet zu einem Staatsakt und PR-Desater für den Verband. Grindel, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wurde von Özil sogar öffentlich als Rassist dargestellt.

Seine Macht und sein Ansehen bröckelten, seine Tauglichkeit für das Amt in der Liga infrage gestellt. Ob er eine Zukunft hat als Präsident? Es heißt, dass er dazu den Zuschlag als Ausrichter der EM 2024 dringend benötigt. Doch ausgerechnet in diesem Zusammenhang ist Grindel erneut zum Mittelpunkt einer brisanten Affäre geworden.

Frankfurt-Ultras genießen miesen Ruf

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Samstag berichtete, hätte das Freundschaftsspiel der deutschen Mannschaft gegen Peru am Sonntagabend eigentlich in Frankfurt ausgetragen werden sollen. Dort, wo der Bundesligist Eintracht zu Hause ist. Deren Fans und Ultras genießen, um es vorsichtig zu formulieren, nicht den besten Ruf.

Grindel soll in einer E-Mail an seinen Vizepräsidenten Rainer Koch gebeten haben, dass der Peru-Test nach Sinsheim verlegt wird, um nicht knapp drei Wochen vor der Vergabe der EM 2024 durch den europäischen Fußball-Verband Uefa (27. September) einen Imageschaden zu erleiden. Fernseh-Bilder zum Beispiel, auf denen Chaoten Pyrotechnik zünden, könnten vor der EM-Vergabe am 27. September ein schlechtes Licht bei der Uefa in Nyon abgeben.

Nun hat der DFB eine Maulwurf-Affäre am Hals: Wer im Verband hat den Inhalt des internen Gedankenaustauschs zwischen Führungskräften an die Öffentlichkeit lanciert? Wer wollte Grindel schaden?

Umgehend nach Veröffentlichung meldete sich der DFB in der pikanten Angelegenheit zu Wort und wollte die Angelegenheit herunterspielen: Die Vergabe der Partie nach Sinsheim sei erfolgt, um ein möglichst ausverkauftes Stadion zu gewährleisten. Das im Vergleich zu Frankfurt deutlich kleinere Stadion in Sinsheim konnte in den letzten Tagen vor dem Spiel gegen den nicht gerade attraktiven Gegner in der Tat noch als ausverkauft (25.494 Zuschauer) gemeldet werden.

Doch das Magazin legte nach und veröffentlichte am Sonntag die vorliegenden Mails, aus denen er bereits zitiert hatte. „Ich halte das Risiko, dass wir bei dem Länderspiel ein Desaster erleben und dies kurz vor der EURO-Vergabe negative Auswirkungen hat, einfach für zu hoch, weil für mich die Frankfurter Ultra-Szene viel zu unberechenbar ist“, schrieb Grindel im Februar an Koch. Auf „klassische Argumente“, dass Ultras keine Länderspiele besuchen, wolle er sich „nicht so gerne verlassen. Man kann (...) die Befürchtung haben, dass die ja keineswegs dummen Ultras uns das Projekt EURO 2024 gerade kaputtmachen wollen, indem sie dort ein Inferno veranstalten.“

Koch war die Sache nicht geheuer. Er schrieb zurück: „Eine negative Stimmungslage kann gerade dann aufkommen, wenn herauskommt, dass wir Frankfurt abgelehnt haben, obwohl Frankfurt jetzt in der Abfolge der Länderspielstandorte klar an der Reihe ist und alle generellen Vorgaben erfüllt sind. Wenn nach einer Ablehnung Frankfurts Stimmung insbesondere gegen dich persönlich wegen deiner Haltung gemacht würde (es bleibt ja nichts geheim), wäre das geradezu kontraproduktiv.“

Ein kleiner Kreis kannte die E-Mails

Grindel setzte sich gegen die Bedenken durch. Der größte Sportfachverband der Welt kuscht vor ein paar Chaoten, mit denen ohnehin eher nicht im Stadion zu rechnen war. Grindel, betonte Koch am Samstag bei Sky, habe niemanden „overrulen“, also überstimmen müssen. Aber auch danach sehen die Mails eher nicht aus.

Wer also hat die Maulwurf-Affäre ausgelöst? Unbestritten ist: Die E-Mail kannten mindestens Grindel und Koch sowie der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, der aber als treuer Grindel gilt, und deren DFB-Büromitarbeiter in Frankfurt. Einer oder eine muss den Schriftverkehr durchgesteckt und die EM-Bewerbung torpediert haben.

