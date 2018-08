Niki Laudas Zustand nach Operation "äußerst ernst"

Wien. Das waren drei dürre Sätze, die das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien am Donnerstagabend auf der Webseite der österreichischen Hauptstadt veröffentlichte. Und doch enthüllen sie ein Drama. „Aufgrund einer schweren Lungenerkrankung musste sich Niki Lauda heute einer Lungentransplantation im AKH Wien unterziehen“, hieß es da. Die Transplantation sei von Walter Klepetko, dem Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie, und Konrad Hötzenecker erfolgreich durchgeführt worden.

Niki Lauda gilt als Risikopatient

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister und aktuelle Aufsichtsratschef des Mercedes-Werksteams hatte sich zuvor schon zur Behandlung in das Krankenhaus begeben. Wegen einer schweren Sommergrippe, hatten Online-Medien zuletzt spekuliert. Die Gerüchte kamen auf, weil die Rennsportlegende das Formel-1-Rennen in Budapest verpasst hatte. Offenbar war die Lage so ernst, dass die Operation notwendig geworden war. Wegen zweier Nierentransplantationen gilt der 69 Jahre alte Österreicher als Risikopatient.

Das Allgemeine Krankenhaus in Wien gilt als Spezialklinik für Lungentransplantationen. Bis zu 100 Eingriffe dieser Art werden hier jährlich durchgeführt. Man könnte also spekulieren, dass der Eingriff bereits seit Längerem geplant war.

Unbestätigten Berichten zufolge war es Lauda zeitweise so schlecht gegangen, dass er auf der Intensivstation behandelt werden musste. Nach der Operation, kursierten Gerüchte, dass Laudas Zustand ernst sei. Offizielle Aussagen dazu gibt es nicht, da weder Familie noch Klinik Statements zum Gesundheitszustand abgeben wollte, um die Privatsphäre der Familie zu schützen. (jk)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.