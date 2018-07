Karius-Rivale: Klopp holt teuersten Torwart der Geschichte

Das Sommer-Transferfenster ist in Deutschland seit dem 1. Juli 2018 geöffnet

Bis zum 31. August um 18 Uhr können die Klubs Spieler verpflichten.

Die neuesten Entwicklungen können Sie bei uns im Transferticker verfolgen.

Essen. Cristiano Ronaldo war nur der Anfang. Dem Wechsel des Weltfußballers von Real Madrid zu Juventus Turin dürften in diesem Sommer weitere Mega-Transfers folgen – die Bundesliga schaut bislang nur zu. Die Klubs können aber noch bis zum 31. August neue Spieler verpflichten.

Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen in unserem Transferticker.

Donnerstag, 19. Juli 2018

+++ Liverpool bestätigt: Alisson kommt aus Rom +++

Der Wechsel des brasilianischen WM-Torwarts Alisson von der AS Rom zum FC Liverpool ist rund. Der Premier-League-Klub bestätigte, den Transfer finalisiert zu haben. In Liverpool wird Alisson den zuletzt viel kritisierten deutschen Torhüter Loris Karius (25) verdrängen. Der Klopp-Klub soll angeblich 70 Millionen Euro für den Südamerikaner bezahlen müssen. Das wäre die höchste je für einen Torwart bezahlte Ablösesumme. Bisher ist Gianluigi Buffon mit seinem Wechsel von Parma zu Juventus Turin 2001 für 53 Millionen der Rekordhalter. Karius ist in Liverpool spätestens seit dem Champions-League-Finale umstritten, als er bei der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid zwei Gegentreffer durch schwere Fehler verschuldete. Alisson war bei der WM in Russland in allen fünf Spielen der Selecao zum Einsatz gekommen. Dreimal hielt er dabei seinen Kasten sauber. Rekordweltmeister Brasilien scheiterte im Viertelfinale an Belgien (1:2).

+++ Hat Pavard in München schon unterschrieben? +++

Die Anzeichen für einen Wechsel von Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard (22) vom Bundesligisten VfB Stuttgart zu Rekordmeister Bayern München verdichten sich. Wie der SWR berichtet, soll Pavard während der WM in Russland einen ab 2019 gültigen Vertrag bei den Bayern unterschrieben haben. Der Defensivspieler besitzt in seinem aktuellen Vertrag bei Stuttgart eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro für den kommenden Sommer. Laut SWR-Informationen verhandeln beide Klubs aktuell sogar über einen Transfer noch in diesem Sommer. Einen Wechsel noch in dieser Transferperiode hatte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke jedoch lange Zeit ausgeschlossen.

Mittwoch, 18. Juli 2018

+++ Arsenal denkt weiter über Max Meyer nach +++

Noch immer hat Max Meyer keinen neuen Verein gefunden. Die Gehaltsvorstellungen des ehemaligen Schalke-Profis sind der Grund für die vielen Absagen. Bereits vor Monaten wurde der Mittelfeldspieler mit Arsenal in Verbindung gebracht, doch bisher sahen die "Gunners" davon ab, Meyer ablösefrei zu verpflichten. Wie britische Onlinemedien berichteten ist der Nationalspieler weiter ein Thema in London. Demnach würde Arsenals neuer Trainer Unai Emery Meyer verpflichten wollen, wenn er bereit wäre, mit seinen Gehaltsvorstellungen nach unten zu gehen.

+++ Alex Meier trainiert in Wien +++

Eintracht Frankfurts ehemaliger Stürmer Alex Meier will sich beim österreichischen Fußball-Erstligisten Admira Wacker fit halten. Der 35 Jahre alte Angreifer sollte am Mittwoch ins Training einsteigen, bestätigte Admira-Manager Amir Shapourzadeh dem TV-Sender Sky Sport Austria. "Er wird ein paar Tage bei uns bleiben", sagte er. Meier, der bei der Eintracht als "Fußball-Gott" verehrt wurde, hatte beim hessischen DFB-Pokalsieger keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Eine Verpflichtung Meiers durch Admira Wacker sei laut Sky Sport aber kein Thema. (dpa)

+++ Konkurrenz für Karius? Liverpool will Roms Alisson +++

Der zuletzt viel kritisierte deutsche Torhüter Loris Karius (25) könnte beim FC Liverpool große Konkurrenz bekommen. Wie italienische Medien berichten, ist das Interesse des englischen Fußball-Erstligisten am brasilianischen Torwart Alisson von der AS Rom konkret. Der Klub von Teammanager Jürgen Klopp will nach Informationen der Gazzetta dello Sport 70 Millionen Euro für den 25-Jährigen bieten. (dpa)

+++ Real Madrid baggert weiter an Courtois +++

Der belgische Nationaltorwart Thibaut Courtois steht laut "RMC" wohl vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu Real Madrid. Die Ablösesumme für den als besten Torwart der WM 2018 ausgezeichneten 26-Jährigen soll rund 35 Millionen Euro betragen. Im Gespräch ist ein Vierjahresvertrag. Courtois stand seit 2011 bei Chelsea unter Vertrag, war aber zunächst direkt bis 2014 an Atletico Madrid verliehen worden, bevor er dann in London spielte. Bei Real könnte er Nachfolger des bisherigen Stammtorwarts Keylor Navas werden.

Dienstag, 17. Juli 2018

+++ James bleibt wohl beim FC Bayern München +++

James Rodriguez wird die aktuelle Saison wahrscheinlich beim FC Bayern München verbringen - obwohl die spanische Zeitung "Marca" getitelt hatte, James würde nach dem Abgang von Trainer Zinedine Zidane vorzeitig zu Real Madrid zurückkehren. Die Bayern haben James bis zum 30. Juni 2019 von den Königlichen ausgeliehen. Zudem besteht eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro. James' Berateragentur Gestifute bestätigte gegenüber "ESPN", dass es keine Möglichkeit gäbe, die Leihe schon jetzt zu beenden. James scheiterte mit Kolumbien bei der WM im Achtelfinale .

+++ Hamburger SV und Mergim Mavraj lösen Vertrag auf +++

Zweitligist Hamburger SV und Abwehrchef Mergim Mavraj gehen wie erwartet ab sofort getrennte Wege. Wie der 31 Jahre alte Innenverteidiger am Dienstag via Instagram mitteilte, haben beide Seiten ihren noch bis 2019 gültigen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Vom Verein gab es dazu vorerst keine Bestätigung. Der albanische Nationalspieler soll dafür laut Medienberichten rund 300 000 Euro Abfindung erhalten und ist mit sofortiger Wirkung frei für andere Clubs. An dem Profi sollen die Zweitligisten Deportiva La Coruña aus Spanien und Brescia Calcio aus Italien interessiert sein. (dpa)

+++ Daley Blind kehrt zu Ajax Amsterdam zurück +++

Die Rückkehr von Daley Blind zu Ajax Amsterdam ist perfekt. Wie der niederländische Fußball-Rekordmeister am Dienstag bestätigte, unterschrieb der 28-Jährige nach vier Jahren bei Manchester United einen Vertrag bis 2022. Die Ablöse für den Sohn von Ex-Nationalspieler Danny Blind soll Medienberichten zufolge bei rund 16 Millionen Euro liegen. Blind war 2014 von seinem Jugendklub Ajax zu seinem niederländischen Landsmann und damaligen United-Trainer Louis van Gaal gewechselt. Der Verteidiger spielte beim FA-Cup-Finale 2016 und dem Europa-League-Finalsieg 2017 gegen Ajax für die Red Devils. Unter Teammanager Jose Mourinho kam Blind jedoch nicht auf die Einsatzzeit, die er bei van Gaal gewohnt war. (sid)

+++ PSG-Sportdirektor: Neymar will bleiben +++

Superstar Neymar beschäftigt sich angeblich nicht mehr mit einem Abgang vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain. Das behauptet jedenfalls Luis Fernandez, Sportdirektor der Nachwuchsabteilung des Vereins, in einem Gespräch mit Radio Marca. "Neymar hat sich entschieden, bei Paris St. Germain zu bleiben", sagte der frühere französische Nationalspieler und Europameister von 1984.Neymar wolle mit Paris Erfolge erzielen, nachdem es bei der Weltmeisterschaft mit Brasilien nicht gelaufen sei. "Ich denke, er möchte Titel mit PSG gewinnen", sagte Fernandez. (sid)

+++ Matthäus erwartet Mega-Transfer beim FC Bayern +++

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet in absehbarer Zeit mit einem Münchner Mega-Transfer. "Der FC Bayern wird in naher Zukunft die 41,5 Millionen, die für Corentin Tolisso bezahlt wurden, toppen und 60, 70 oder 80 Millionen für einen Spieler bezahlen", schrieb der 57-Jährige in seiner wöchentlichen Kolumne auf skysport.de. Ein Kandidat sei der Argentinier Paulo Dybala von Juventus Turin. Auch Julian Draxler (Paris), Timo Werner (RB Leipzig) oder Julian Brandt (Bayer Leverkusen) kämen als Münchner Zugänge in Frage. (sid)

