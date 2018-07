WM 2018: Polizei räumt Champs-Elysees nach Frankreich-Sieg

Frankreich hat das WM-Finale gewonnen, aber einige Fans haben daraufhin wohl die Nerven verloren. In Paris gab es Ausschreitungen.

Dramatisches Finale: Frankreich ist Fußball-Weltmeister 2018 Nach einem spannenden Finale in Moskau heißt der Fußball Weltmeister 2018 nach 20 Jahren nach einem 4:2 Sieg gegen Kroatien wieder: Frankreich.

Paris. Nach dem gewonnen WM-Endspiel gegen Kroatien (4:2) haben die Franzosen allen Grund zum Feiern. Auf den Champs-Élysées in Paris haben es allerdings einige Fans übertrieben; Die Polizei musste einschreiten.

Auf den Champs-Élysées liefen die Feiern nach Frankreich WM-Sieg aus dem Ruder.

Nach Zusammenstößen einzelner Fans mit der Polizei reagierten die Beamten mit Tränengasbeschuss und räumten den Pariser Prachtboulevard. Zuvor war dort Unruhe aufgekommen.

Steine und andere Geschosse wurden auf Sicherheitskräfte geschleudert, Geschäfte wurden beschädigt. Dem Sender BFM TV zufolge wurden auch in Lyon geringere Ausschreitungen gemeldet.

Emmanuel Macron jubelte im WM-Finale

Nach dem 4:2-Sieg der Franzosen gegen Kroatien in Moskau versammelten sich Tausende Menschen auf den Champs-Élysées. Im ganzen Land waren aus Anlass des Nationalfeiertags am Samstag und des WM-Finales am Sonntag rund 110.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Frankreichs Präsident Macron zeigte im Stadion in Russland im übrigen, wie man den WM-Sieg ausgelassen feiern kann, ohne jemanden zu verletzen oder einen Polizeieinsatz zu provozieren. Emmanuel Macron war noch während des Spiels auf der Tribüne aufgesprungen und hatte die Arme in die Luft gerissen. Ein Foto seines Jubels ist seitdem zu einem viralen Thema im Internet geworden. (rtr)

