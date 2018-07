Wirbelbruch: Tony Martin muss Tour vorzeitig beenden

Tony Martin wurde auf der achten Etappe der Tour de France in einen Massensturz verwickelt. Der 33-Jährige muss wochenlang pausieren.

Amiens. Radprofi Tony Martin muss die 105. Tour de France vorzeitig beenden. Der 33 Jahre alte Katusha-Alpecin-Profi war 17 Kilometer vor dem Ziel der achten Etappe am Samstag in einen Massensturz verwickelt und erreichte schwer gezeichnet mit 11:05 Minuten Rückstand das Ziel in Amiens. Wie der Sprecher des Katusha-Alpecin-Teams, Falk Nier, mitteilte, hatte der Fahrer einen Wirbelbruch erlitten.

Martin muss "absolute Radpause" einlegen

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister kann die Rundfahrt am Sonntag nicht fortsetzen und muss nun für vier Wochen eine "absolute Radpause" einlegen. Er war der erste von insgesamt elf deutschen Tour-Teilnehmern, der vorzeitig aufgeben musste. Das neunte Teilstück der Frankreich-Rundfahrt am Sonntag führt über 156,5 Kilometer von Arras nach Roubaix - davon rund 22 Kilometer über das gefürchtete Kopfsteinpflaster. (dpa)

