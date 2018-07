Hamburger Zverev erlebt erneutes Wimbledon-Debakel

Wieder ein frühes Aus bei einem Grand-Slam-Turnier: Alexander Zverev unterlag Ernests Gulbis in der dritten Runde in fünf Sätzen.

London. In Paris bei den French Open war es noch dreimal gutgegangen, bei den All England Championships in Wimbledon war das zweite Fünfsatzmatch in Folge eins zu viel für Alexander Zverev. Noch leicht geschwächt von einem abklingenden Magen-Darm-Virus unterlag der Weltranglistendritte am Sonnabendabend in seinem Drittrundenmatch nach 200 Spielminuten mit 6:7 (2:7), 6:4, 7:5, 3:6 und 0:6 gegen den Weltranglisten-138. Ernests Gulbis (29).

Zverev scheiterte 2017 im Achtelfinale in Wimbledon

Ranglistenpositionen können bisweilen über die wahre Qualität hinwegtäuschen. Warum Gulbis 2014, als er den letzten seiner sechs ATP-Titel gewann, die Top Ten knackte, bewies er an diesem Hochsommertag auf Court 1. Der aus einer Oberklassenfamilie stammende Lette, der als Kind mit seiner schauspielenden Mutter in einer TV-Serie mitwirkte, schlug hervorragend auf, war in den langen Ballwechseln sehr konzentriert und brachte Zverev mit punktgenauen Stopps ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Zum Ende des vierten Satzes und im fünften Durchgang war Gulbis, der vor einigen Jahren in Hamburg mit Zverevs Bruder Mischa (30) trainiert und damals im Haus der Familie Zverev gelebt hatte, der deutlich dominierende Spieler.

Zverev, der im vergangenen Jahr in Wimbledon im Achtelfinale gescheitert war, konnte sich zunächst auf seinen starken Aufschlag verlassen. Erst im dritten Satz ließ er das erste Break zum 3:5 zu, konnte anschließend mit Wut im Bauch aber immerhin vier Spiele in Folge und damit den Satz gewinnen. Allerdings verlor Gulbis nie die Geduld. Auch wenn ihm insgesamt 44 unerzwungene Fehler unterliefen (Zverev 28), gewann er 61 direkte Punkte und damit 32 mehr als sein Gegner, dem im entscheidenden Satz Geduld und Kraft fehlten, um noch einmal eine Wende herbeizuführen. Durch Zverevs Ausscheiden sind an der Church Road nun keine deutschen Herren mehr am Start.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.