Kerber müht sich gegen Weltranglisten-237. in Runde drei

London. Angelique Kerber schrie ihre Freude heraus. Mit einem lauten "Come on" bejubelte Deutschlands beste Tennisspielerin in Wimbledon ihren hart erkämpften Erfolg über die US-amerikanische Teenagerin Claire Liu, dieNummer 237 der Welt. Trotz einiger Mühe bezwang Kerber ihre erst 18 Jahre alte Gegnerin am Ende verdient mit 3:6, 6:2, 6:4 und steht damit in Runde drei des Rasen-Klassikers von London.

Nach 1:54 Stunden verwandelte Kerber ihren zweiten Matchball gegen Liu, die im Vorjahr den Titel bei den Juniorinnen gewonnen hatte. Kerbers Trainer Wim Fissette war anschließend trotzdem nicht zufrieden. "Das war spielerisch nicht das, was wir erwartet haben", sagte der Belgier: "Aber gut spielen kann man nicht immer, kämpfen schon. Das hat sie getan."

Nun wartet Osaka

Nächste Gegnerin für Kerber ist am Samstag Naomi Osaka, gegen die sie bei den US Open im Vorjahr eine bittere Erstrunden-Pleite kassiert hatte. Die letzten beiden Duelle mit der japanischen Newcomerin gewann sie allerdings. Coach Fissette hofft dann auf einen anderen Auftritt seines Schützlings: "Sie wird sich steigern müssen - und auch können. Sie muss lernen, ihre negativen Emotionen besser unter Kontrolle zu halten."

Kerber ist die zweite Deutsche in der dritten Runde des Rasen-Majors. Am Vortag war bereits Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 13) durch einen Dreisatzerfolg gegen die Weißrussin Wera Lapko weitergekommen. Bei den Männern schaffte Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 25) erstmals seit 2012 den Einzug in Runde drei. Der Augsburger gewann sein am Donnerstag fortgesetztes Zweitrundenmatch gegen den Luxemburger Gilles Muller 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Zu Beginn hatte es auf dem Court Nummer 12, einem der größeren Außenplätze am Rand der Anlage an der Church Road, nach einer klaren Angelegenheit ausgesehen. Nach nur fünf Minuten führte Kerber mit 2:0. Dazu genügte ihr solides Grundlinientennis, weil ihr Gegenüber Liu, in diesem Jahr die jüngste Spielerin im gesamten Starterfeld, regelrecht eingeschüchtert wirkte und einige leichte Fehler machte.

Kerber feuert sich selbst an

Als die kleine, aber kraftvolle Kalifornierin ihre anfängliche Nervosität abgelegt hatte, sah sich Kerber immer mehr in die Defensive gedrängt. Plötzlich war sie diejenige, die unter dem zunehmenden Druck der Außenseiterin einfache Bälle verschlug. Liu, die das erst dritte Grand-Slam-Match ihrer noch jungen Karriere bestritt, wirkte erstaunlich abgeklärt und sicherte sich verdient den ersten Satz.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs fand Kerber dann allerdings wieder in die Spur. Die gesamte Körpersprache der Kielerin war nun wesentlich positiver, vor allem aber kam ihr Aufschlag nun wesentlich besser. Im ersten Durchgang hatte Kerber noch drei Breaks hinnehmen müssen, nun kassierte sie kein einziges. Nach einer guten Stunde war die Partie wieder ausgeglichen.

Auch im entscheidenden dritten Satz blieb Kerber aggressiv. "Komm jetzt", feuerte sie sich immer wieder selbst an. Weil auch Liu jedoch wieder mutiger wurde, war die Partie spätestens in dieser Phase völlig offen. Am Ende setzte sich wohl in erster Linie Kerbers größere Erfahrung durch. (sid)

Auch Kohlschreiber weiter

Tennisspieler Philipp Kohlschreiber hat in Wimbledon erstmals seit sechs Jahren die dritte Runde erreicht. Der 34-jährige Augsburger gewann am Donnerstag die Fortsetzung seiner am Vortag abgebrochenen Partie 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) gegen den Luxemburger Gilles Muller. Kohlschreibers Zweitrundenpartie war am Mittwoch nach einer Regenunterbrechung im Tiebreak des zweiten Satzes vertagt worden.

Im Kampf um den Achtelfinaleinzug trifft Kohlschreiber auf den an Position acht gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson. Letztmals hatte der 27. der Weltranglisten 2012 die dritte Runde erreicht, als er anschließend erst im Viertelfinale gestoppt wurde. Von den deutschen Herren hatte zuvor auch der Sauerländer Jan-Lennard Struff den Sprung in die dritte Runde geschafft. (dpa)

