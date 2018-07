WM-Sensation: Russland wirft Spanien im Elfmeter-Drama raus

Moskau. Ein russischer Traum ist wahr geworden, der spanische Fußballfluch hält an: Die Sbornaja hat im Achtelfinale ihrer Heim-WM "ein kleines Wunder" vollbracht und den klar favorisierten Weltmeister von 2010 mit 5:4 nach Elfmeterschießen niedergerungen. Nach 120 enttäuschenden Spielminuten hatte es 1:1 (1:1, 1:1) gestanden. Vor allem Spanien spielte erschreckend behäbig und setzte damit eine schwarze Serie fort. Gegen den Gastgeber eines großen Turniers hat die Furia Roja in ihrer erfolgreichen Geschichte noch nie gewonnen.

Koke nach seinem verschossenen Elfmeter.

Foto: dpa

Das mit 78.011 Zuschauern ausverkaufte Luschniki-Stadion von Moskau erbebte, als Torwart Igor Akinfejew den entscheidenden Elfmeter gegen Iago Aspas hielt. Artem Dschjuba (41.) per Handelfmeter hatte in der ersten Halbzeit das Eigentor von Alexander Ignaschewitsch (12.) ausglichen. In der Verlängerung durften sich die Russen bei Akinfejew bedanken, der seinen müden Mitspielern gegen den eingewechselten Rodrigo (109.) das 1:1 rettete.

Spanien erinnerte mit der leblosen Vorstellung an Deutschland

Im Viertelfinale am Samstag (20.00 Uhr MESZ) setzt sich am Schwarzen Meer in Sotschi die russische WM-Party gegen Kroatien oder Dänemark fort. Und warum sollte es nach der Sensation jetzt nicht noch weiter gehen?

"Ihr seid geboren, um Träume wahr werden zu lassen", stand vor Spielbeginn im Fanblock auf einer riesigen russischen Flagge - und tatsächlich gelang das "kleine Wunder", wie Dschjuba die große Überraschung im Vorfeld bezeichnet hatte. Für den Stürmer war es "das Spiel unseres Lebens", und so traten die Hausherren gegen ratlose Spanier auch auf. Deren Leistung erinnerte frappierend an die leblosen Vorstellungen der deutschen Weltmeister. Die erste Niederlage seit dem EM-Achtelfinale 2016 war die logische Folge.

Grenzenloser Jubel der Russen nach der Sensation.

Foto: dpa

In den vorangegangenen drei Begegnungen beider Mannschaften hatten die Spanier zehn Treffer erzielt, der erste am Sonntag ließ nicht lange auf sich warten. Den Ball ins Tor aber lenkte Ignaschewitsch während eines Ringkampfs mit Sergio Ramos. Zuvor hatte Marco Asensio, der überraschend für den Altmeister Andres Iniesta spielte, einen Freistoß gefährlich vor das Tor gezogen.

Russland unterbrach die Partie häufig durch Fouls

Für die Spanier war die Führung beruhigend, denn das Spiel der Russen war doch eher unbehaglich. Immer wieder unterbrachen die Gastgeber den Aufbau durch Fouls, wenig überraschend versuchten sie bei eigenem Ballgewinn, schnell umzuschalten. "Für uns muss das eine Fiesta werden. Wir müssen alles geben, das ist unsere Aufgabe. Und wir sind bereit, den Job zu erledigen", hatte der russische Angreifer Denis Tscheryschew angekündigt.

Enttäuschte Spanier nach dem Elfmeterschießen.

Foto: dpa

Dschjuba sorgte dafür, dass der Traum der Russen wieder erwachte. Erst köpfte er Gerard Pique den Ball an den ausgestreckten Arm, danach verwandelte er sicher den Strafstoß. Sein Schuss war der siebte auf das Tor von David De Gea - und der sechste, den dieser nicht abwehren konnte. Fünf Gegentreffer hatte Spanien in der Vorrunde kassiert, kein Zeichen für eine gute Defensivarbeit. Selbst in Überzahl brach bei den Männern um Ramos und Pique Hektik aus.

Spanien zeigte nur Standfußball

König Felipe VI., extra aus Madrid angereist, wunderte sich auch über die Offensive: Wo war das weltweit gefürchtete Tiki-Taka, wo war Stürmer Diego Costa, der bis zum Achtelfinale drei Turniertore erzielt hatte? Stattdessen sah der Monarch Standfußball, daran änderte auch die Einwechslung von Iniesta wenig. Und so endete für den einstigen Titelfavoriten eine WM, die schon mit der Entlassung von Trainer Julen Lopetegui völlig verkorkst begonnen hatte. (sid)

