WM 2018: Schweden werfen deutschem Team „ekelhaftes Verhalten“ vor

Sotchi. Die Schweden haben nach dem bitteren 1:2 (1:0) im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM in Russland verärgert auf den Jubel der deutschen Weltmeister reagiert.

„Das war Mangel an Respekt, ein ekelhaftes Verhalten!“, schimpfte Leipzigs Mittelfeldstar Emil Forsberg beim Fernsehsender TV4. Trainer Janne Andersson sagte: „Da haben sich einige in einer Art und Weise verhalten, die nicht korrekt war. Man muss den Gegner auch in Ruhe trauern lassen können.“

Oliver Bierhoff: „Emotionen sind übergeschwappt“

Nach dem Schlusspfiff, kurz nach Toni Kroos’ Freistoßtreffer in der Nachspielzeit (90.+5), hätten die Deutschen zu ausgelassen gefeiert, „indem sie in unsere Richtung liefen und Gesten machten“, sagte Andersson: „Wir haben 90 Minuten gekämpft, wenn dann der Schlusspfiff ertönt, schüttelt man sich die Hand und verhält sich nicht so.“ Bei TV4 ergänzte er deutlich schärfer: „Man sollte den Gegner, mit dem man 95 Minuten gefightet hat, nicht so verhöhnen. Das ist echt schwach.“

Nach Abpfiff gab es Ärger zwischen den Teams.

Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

DFB-Manager Oliver Bierhoff gab zu: „Die Gefühle und Emotionen sind ein bisschen übergeschwappt.“ Allerdings ärgerte auch Bierhoff sich über den Gegner: „Ich hatte Diskussionen mit den Schweden. So ein destruktives Spiel und Zeitspiel sollte nicht belohnt werden“, sagte er in der ARD.

Weltmeister entschuldigt sich auf Twitter

Auf Twitter reagierte das DFB-Team am Sonntagmorgen – und entschuldigte sich für den teilweise respektlosen Jubel.

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 23, 2018

„Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art", twittere der Weltmeister.

Das DFB-Team schloss seinen Tweet mit dem schwedischen Wort „Ursäkta!" (Verzeihung, Entschuldigung). (sid/jha)

Deutschland hat am Samstag ganz knapp das WM-Spiel gegen Schweden gewonnen. Die deutschen Fans fieberten mit. Das sind die schönsten Bilder. Foto: CHRISTIAN MANG / REUTERS

Die Fans durchlebten Höhen – und vor allem Tiefen. Das Match gegen Schweden war nervenaufreibend. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Doch nach dem Siegtor von Toni Kroos in der Nachspielzeit gab es kein Halten mehr. Im Stadion in Sotschi wurde direkt geknutscht. Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Auch in Essen feierte man ausgelassen. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Küsschen. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images



Die Gesichtsbemalung hat sich am Ende gelohnt. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Einige Fans packten direkt die Vuvuzela aus. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Die Emotionen hatten sich bei dem dramatischen Spiel gegen Schweden angestaut – und mussten dann einfach heraus. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Auch auf der Berliner Fanmeile wurde es sehr laut. Foto: CHRISTIAN MANG / REUTERS

Jubelschreie ertönten nach Spielende. Foto: Matthias Kern / Bongarts/Getty Images



Party-Stimmung. Foto: Matthias Kern / Bongarts/Getty Images



