Fußball-WM 2018: ARD-Moderator Alexander Bommes solidarisiert sich mit Claudia Neumann

Berlin. ZDF-Fußball-Kommentatorin Claudia Neumann, Ziel von Hass-Posts im Internet, bekam am Mittwochabend Solidarität vom ARD-Kollegen. Zum Abschluss der Berichterstattung über die Partie Spanien-Iran sagte ARD-Moderator Alexander Bommes, man sei im Fernsehen Kritik gewohnt. „Aber wer so beleidigt, der sagt mehr über sich selbst aus.“

Claudia Neumann ist die einzige Frau in der Riege der öffentlich-rechtlichen WM-Kommentatoren. Nach dem Spiel Japan gegen Kolumbien, das Neumann live kommentiert hatte, hatte es bei Twitter und Facebook Beleidigungen, Pöbeleien und regelrechte Hass-Kommentare gegen die 54-jährige Journalistin gegeben . Neumann sei „wahnsinnig unangenehm“ oder ihre Stimme tue „in den Ohren weh“ gehörte da noch zu den harmloseren Kommentaren.

ARD-Moderator Alexander Bommes hat seine ZDF-Kollegin Claudia Neumann in Schutz genommen.

Foto: dpa Picture-Alliance / firo Sportphoto / Jürgen Fromm / picture alliance / augenklick/fi

Das war so weit gegangen, dass sich ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann , gefordert sah. „Wir akzeptieren natürlich Kritik, auch bei den Kommentatoren – was aber bei Claudia Neumann passiert, sprengt alle Grenzen“, sagte Fuhrmann am Dienstag. Und weiter: „Hier wird offensichtlich etwas Grundsätzliches berührt: Eine Frau kommentiert ein Spiel der Männer-WM. Manche drehen da im Netz völlig durch, das ist unterste Schublade.“

Claudia Neumann selbst äußert sich zu den Beschimpfungen aktuell nicht. Sie ist auch an diesem Donnerstag wieder im Einsatz und kommentiert das Spiel der Gruppe C Dänemark gegen Australien um 14 Uhr im Zweiten (Welche Spiele bei der Fußball-WM heute auf dem Programm stehen, können Sie hier nachlesen) . (W.B.)

