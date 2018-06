Eröffnungsfeier WM 2018 im Liveblog

Do, 14.06.2018, 15.14 Uhr

Boateng: Es geht jetzt um die WM Jerome Boateng betonte auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Watutinki, dass er Fragen zu seiner Zukunft bei den Bayern während der WM nicht beantworten werde.

Liveblog Eröffnungsfeier der WM 2018: So läuft der Start ab

Moskau. Mit der Eröffnungsfeier am Donnerstag beginnt offiziell die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Während Deutschland erst am Sonntag gegen Mexiko ran muss, bestreitet der Gastgeber heute schon das erste Spiel gegen Saudi-Arabien (17 Uhr, MEZ). Wir berichten im Live-Blog von der Eröffnungsfeier (bitte nach unten scrollen).

Wie läuft die Eröffnungsfeier der WM ab?

Star der Veranstaltung wird der britische Popsänger Robbie Williams sein, der gemeinsam mit der russischen Sopranistin Aida Garifullina auftreten wird. „Ich freue mich sehr, für einen so einzigartigen Auftritt nach Russland zurückkehren zu können“, sagte Williams der FIFA

Der Auftritt des Stars bei der Fußball-Weltmeisterschaft sorgte allerdings für Kritik. So kritisierte der britische Parlamentsabgeordnete John Woodcock im „Telegraph“ , dass Robbie Williams Putin einen „PR-Coup“ beschere, „wenn er nur Monate nach dem Chemiewaffenanschlag auf britischem Boden bei der Eröffnungszeremonie auftritt“.

Neben Williams und Garifullina soll auch Ronaldo, ehemaliger Nationalspieler Brasiliens auftreten.

Wo läuft das Eröffnungsspiel im Fernsehen?

Wer nicht live in Moskau dabei sein kann, kann das Spiel und die Eröffnungsfeier natürlich auch im Fernsehen anschauen.

• Die ARD überträgt ab 15.10 Uhr live aus Moskau. Auch im Internet ist das Spiel in der Mediathek zu sehen. Tom Bartels und Palina Rojinski kommentieren live aus Moskau. Auch Julia Scharf und Kevin Kuranyi sind vor Ort. Moderatorin Jessy Wellmer und Weltmeister Philipp Lahm analysieren die Geschehnisse am bayerischen Tegernsee.

• Sky überträgt das Eröffnungsspiel ebenfalls live und in HD. Sky Go bietet dagegen keinen Live-Stream an.

Wo findet das Eröffnungsspiel statt?

Russland spielt sein erstes Spiel im Moskauer Luschnikistadion, das auch gleichzeitig das Olympiastadion ist. Nach einem Umbau wurde es am 11. November 2017 wieder eröffnet. Etwa 80.000 Zuschauer haben hier Platz. Neben dem Eröffnungsspiel finden hier drei weitere Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Halbfinale sowie das Finale der WM statt.

Was macht Russlands Präsident Putin?

Inwieweit Russlands Präsident Wladimir Putin an der Eröffnungszeremonie der Fussball-Weltmeisterschaft beteiligt sein wird, ist unklar. Am Mittwoch versprach er den ausländischen Fans jedenfalls ein vierwöchiges Fußballfest. „Ich kann versichern, dass die Reise für alle wunderbar sein wird, ohne Komplikationen“, sagte der Kremlchef bei seiner Rede vor dem FIFA-Kongress.

Wann startet Deutschland ins Turnier?

Am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) startet die deutsche Mannschaft gegen Mexiko in das WM -Turnier.

