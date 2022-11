Das sind die Gewinner der German Traveller Awards 2022

Die Gewinner der diesjährigen German Traveller Awards wurden bei einem Event im me and all hotel Mainz ausgezeichnet.

München/Mainz. Tausende Reiseinteressierte haben in den vergangenen Wochen im Rahmen der German Traveller Awards für ihre favorisierten Fluggesellschaften, Treueprogramme, Hotelmarken, Kreditkarten und mehr abgestimmt. Vergangene Woche wurden die Gewinner der diesjährigen German Traveller Awards, die von den Online-Reisemagazinen Travelwithmassi.com und InsideFlyer.de organisiert werden, bei einem Event im me and all hotel Mainz verkündet.

Foto: Turkish Airlines Business Class Catering

Foto: aka

In insgesamt zwölf Kategorien haben die Leser der Magazine die Besten der Besten gewählt. Dabei gab es einige Überraschungen:

Fluggesellschaften

* Bestes Business Class Catering in Europa: Turkish Airlines

* Bestes europäisches Vielfliegerprogramm: Miles & More

* Beste internationale Business Class: Singapore Airlines

* Bester Low-Cost-Carrier: easyJet

* Bestes Airport-Lounge-Netzwerk: Emirates

Foto: Marriott Bonvoy

Foto: aka

Hotels

* Bestes Hotel-Treueprogramm: Marriott Bonvoy

* Bester Hotel-Elite-Status: Hilton Honors Diamond

* Beste Millennial-Hotelmarke: me and all hotels

* Beste Luxury-Hotelmarke: The Ritz-Carlton

Foto: Hyatt x Lindner Hotels & Resorts

Foto: aka

Reisen

* Beste Rewards-Kreditkarte: American Express Platinum Card

* Beste Proramminnovation 2022: Hyatt x Lindner Hotels & Resorts – Strategische Zusammenarbeit

* Wertvollste Prämienwährung: Miles & More Prämienmeilen

Foto: American Express Platinum Card

Foto: aka

Die Awards wurden 2020 von Steffen Hager, Herausgeber von InsideFlyer.de und Marcel Wladasch, Gründer und Herausgeber von travelwithmassi.com gegründet. Die deutsche Version des internationalen InsideFlyer-Netzwerks berichtet täglich über aktuelle Reisenachrichten im Premiumbereich, während sich travelwithmassi.com auf Tipps zum Reisen mit Rewards-Punkten und Meilen spezialisiert hat. Zu den mehreren hunderttausend Lesern, die beide Online-Magazine jeden Monat erreichen, gehören insbesondere Reisende aus dem DACH-Raum mit einer Affinität für Airlines, Luxushotels und Treueprogrammen.

Ins Leben gerufen wurden die German Traveller Awards inmitten der Corona-Pandemie, um trotz der damaligen Herausforderungen Reisenden eine Stimme zu geben und die Bemühungen der Tourismusindustrie zu honorieren. Dieses Jahr werden die German Traveller Awards von Marriott Bonvoy und American Express unterstützt, die bereits seit 2020 zu den Partnern gehören, sowie Miles & More.

Über die German Traveller Awards

Die German Traveller Awards ehren die besten Hotelketten, Fluggesellschaften, Mietwagenfirmen, Finanzdienstleister für Reisende und vieles mehr. Tausende Reisende geben während des Abstimmungsprozesses ihre Stimme ab und wählen somit die Besten unter den Besten. Organisiert werden die German Traveller Awards von den Online-Reisemagazinen InsideFlyer.de, Travelwithmassi.com und Youhavebeenupgraded.com, welche monatlich mehrere hunderttausend reiseaffine Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen.

Weitere Informationen unter www.germantravellerawards.de

Mehr zum Me and all Hotel Mainz:

Das me and all Hotel in Mainz.

Foto: meandallhotels

Die me and all hotels sprechen mit ihrem urbanen, lässig-ungezwungenen Flair und der nachhaltigen Ausrichtung vor allem City- und Business-Traveller sowie Urban Locals an, die Leben, Arbeiten und Kommunikation in sympathischer Atmosphäre verbinden möchten. Nonchalantes Herzstück der Hotels ist die offene Verschmelzung von Check-in, Bar, Lounge und Co-Working Cornern.

Superior Zimmer im Me and all Hotel in Mainz.

Foto: meandallhotels

Vintage-Möbel, Accessoires mit Augenzwinkern und neueste technische Ausstattung verbinden dort Funktion und Finesse, Professionalität und Individualität, Luxus und Gemütlichkeit. Die local heroes, lokale Partner aus Gastronomie, Musik, Kunst und Start-Ups, sorgen mit Pop-Up-Kitchens, unterschiedlichsten Events und nachhaltigen Produkten für immer neue, individuelle Erlebnisse. https://meandallhotels.com/

Poppige Superstars in Mainz

Regionaler geht es nicht: Im SMØR, dem neuen Pop-up-Restaurant im me and all hotel, werden aus Mainzer Wein, lokalem Gemüse und Fleisch direkt vom Hof Schmorgerichte, die den Winter verschönern. Passend zur kuscheligen Herbstzeit gibt es im me and all hotel Wärmendes für den Bauch, Gemütlichkeit für die Seele und Event-Highlights für richtig viel Spaß.

Foto: aka

Das me and all hotel mainz greift immer wieder Themen der Mainzer Kunstszene auf, indem es mit Kuratoren und Ausstellungsgestaltern zusammenarbeitet. So gibt es im Hotel seit Oktober ein Andy Warhol-Zimmer mit berühmten Drucken der amerikanischen Pop-Art-Ikone, etwa der quietschbunten Marilyn Monroe und der legendären Campbell´s soup. Designt wurde es mit dem Kurator Imrich Donath, der mit „Andy Warhol – the art of pop“ im mainz STORE die passende Ausstellung gestaltete.

Auch einer anderen weltbekannten Ikone widmet das Hotel ein eigenes Zimmer: Der britische Graffiti-Künstler und Street-Art-Superstar Banksy diente als Inspiration für den Banksy-Room, der zusammen mit den Gestaltern der Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ erdacht wurde.

Die me and all hotels sind die Zweitmarke der Lindner Hotels AG. Im Jahr 2015 entwickelt, eröffnete das erste Haus im Oktober 2016 in Düsseldorf, im Jahr 2018 folgte der zweite Standort in Mainz, im Mai 2020 das dritte Haus in Hannover und im Juli 2020 in Kiel. 2021 hat in Ulm das südlichste Hotel der Marke eröffnet und im Frühjahr 2022 das zweite Düsseldorfer me and all hotel im Stadtteil Oberkassel. Im Jahr 2017 wurde zusammen mit der Hanseatic Group die me & all Hotels GmbH gegründet, um das Wachstum der neuen Boutique-Marke zu beschleunigen. Es sind bereits weitere Verträge für me and all hotels in zentralen Lagen von Städten wie Stuttgart und Leipzig unterschrieben.

