Wie schmeckt polnischer Glühwein und Thorner Lebkuchen?

Warschau. In den polnischen Metropolen laufen die Vorbereitungen für die diesjährigen Weihnachtsmärkte auf Hochtouren. Städte wie Wrocław (Breslau), Gdańsk (Danzig) oder Kraków (Krakau) laden bereits im November zum Besuch ein. Während Glühwein überall zu haben ist, genießen Besucher den Original-Thorner Lebkuchen ab dem 27. November am besten direkt vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt von Toruń (Thorn).

Die Warschauer Altstadt im Winterglanz.

Foto: polen travel

Noch vor 20 Jahren waren Advents- und Weihnachtsmärkte für viele Polen eine ziemlich exotische Angelegenheit. Heute sind die bunten Märkte mit ausgefallenen Geschenkideen, traditionellem Weihnachtshandwerk und winterlichen Genusserlebnissen aus der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Die größten Veranstaltungen in Kraków und Wrocław sind längst zur Institution geworden, die jedes Jahr auch zahlreiche Besucher aus Deutschland, Tschechien und Skandinavien anlocken.

Der Weihnachtsmarkt in Breslau.

Foto: polen travel

Ab 18./19. November Start der Weihnachtsmarktsaison

Wie im vergangenen Jahr starten zahlreiche Märkte bereits im November. Zudem hatten viele Gemeinden bereits 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie die zur Verfügung stehenden Flächen ausgeweitet. So sollen sich die Besucher auch in diesem Jahr zeitlich und räumlich besser verteilen können.

Das Seemannsdenkmal in Stettin im Weihnachtslook.

Foto: aka

Lebkuchen aus Toruń.

Foto: aka

Am 18./19. November geht es gleich in mehreren Städten los. So können sich Weihnachtshungrige dann etwa in Wrocław, Gdańsk, Poznań (Posen) und Katowice (Kattowitz) mit dem Glühwein in der Hand auf Geschenkesuche machen. Es folgen Kraków am 25. November, Toruń am 27. November sowie Szczecin (Stettin) und Opole (Oppeln) am 2. Dezember.

Traditionelles Eis-Festival im Dezember in Posen

Während die meisten Märkte bis kurz vor die Weihnachtsfeiertage oder wie in Wrocław und Kraków bis zum Jahreswechsel laufen, endet der Markt in Katowice erst am 8. Januar. Poznań lockt nicht nur mit mehreren Weihnachtsmärkten im Stadtgebiet, ergänzend findet dort vom 9. bis 11. Dezember auf dem Gelände der internationalen Messe auch das traditionelle Eis-Festival statt, zu dem wieder Eisskulpturen-Künstler aus aller Welt erwartet werden.

Märchenhafter Lichterzauber in Warschau

Im Winter haben die Straßen und Plätze von Warschau ihren ganz besonderen Reiz. Mit bunten Dekorationen und Märchenfiguren geschmückt, erstrahlen sie abends mit Tausenden von Lichtern. Tipp: Den Königsweg entlang spazieren und den 30 Meter hohen Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz bestaunen. In Warszawa finden traditionell mehrere Weihnachtsmärkte in der Zeit von Ende November bis Anfang Januar statt und bringen einen Lichterzauber in die dunkle Jahreszeit.

Weihnachtsmarkt in Warschau.

Foto: polen travel

Mehrere Tausend LED-Leuchten verwandeln zum Beispiel den königlichen Garten von Schloss Wilanów, dem sogenannten polnischen Versailles, in eine Märchenwelt. Bunte Fabelwesen bevölkern den wunderschönen barocken Garten und hunderte leuchtende Blumen erblühen in der Nacht. Bis zum 26. Februar werden an Wochenenden und Feiertagen zudem spektakuläre Lichtershows an den Fassaden des Sommerpalastes projiziert.

Lichterzauber im königlichen Garten von Schloss Wilanów.

Foto: polen travel

Tipp: Adventsmarkt auf dem niederschlesischen Schloss Lomnitz

Kleinere Adventsmärkte an Wochenenden gibt es beispielsweise in der polnischen Weinmetropole Zielona Góra (Grünberg). Besonderes Flair verspricht der Adventsmarkt auf dem niederschlesischen Schloss und Gut Łomnica (Lomnitz). Keine 80 Kilometer hinter der Grenze bei Görlitz findet an den ersten beiden Adventswochenenden einer der stimmungsvollsten vorweihnachtlichen Traditions- und Handwerkermärkte in Niederschlesien statt.

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Lomnitz.

Foto: polen travel

Mehr Informationen zum Reiseland Polen beim Polnischen Fremdenverkehrsamt www.polen.travel

Inspirationen zu Reisezielen in Polen unter https://www.globista.de/polen-reisen-guenstig-buchen/

