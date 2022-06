In einem Urlaubsland ist der Euro fast das Dreifache wert

Berlin. Wer im Urlaub sparen möchte, kann bei der Auswahl des Reisezieles auch die Kaufkraft der Landeswährung berücksichtigen. Dazu lohnt sich der sogenannte Kaufkraftvergleich. Er zeigt an, welchen Wert der deutsche Euro im Ausland hat.

Laut Bundesverband deutscher Banken liegt derzeit die Türkei als günstiges Urlaubsziel ganz vorn. Im Land erhalten Urlauber für ihr Geld fast das Dreifache an Waren und Dienstleistungen. Das heißt, für einen Euro könnten sie Waren im Wert von 2,71 Euro kaufen. In Polen (1,75 Euro), Ungarn (1,67 Euro) und den baltischen Staaten Litauen (1,39) und Lettland (1,31 Euro) profitieren Urlauberinnen und Urlauber ebenso von der Kaufkraft des deutschen Euro.

In diesen Ländern ist der Urlaub so teuer wie zu Hause

Mehr für sein Geld als in Deutschland bekommt man auch in Griechenland, Tschechien und Portugal (je 1,20 Euro). In Spanien, Italien und Frankreich hingegen gibt es so gut wie keine Unterschiede beim Preisniveau (1,09 Euro, 1,08 Euro und 0,98 Euro).

Teurer als zu Hause wird es in Dänemark oder Norwegen. Laut Bankenverband ist der deutsche Euro hier im Vergleich nur 0,78 Euro und 0,71 Euro wert. Spitzenreiter im negativen Sinne ist die Schweiz (0,64 Euro). Eine weltweite Übersicht des aktuellen Kaufkraftvergleichs bietet die OECD. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise