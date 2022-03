Beginn der Osterferien: Wie voll werden die Autobahnen?

Trotz Beginn der Osterferien in einigen Bundesländern erwartet der ADAC auf deutschen Autobahnen weitgehend freie Fahrt.

Wer am nächsten Wochenende auf die Autobahn will, dürfte mancherorts mehr Zeit einplanen müssen als üblich. Dabei sind die beginnenden Osterferien in einigen Ländern noch nicht mal das einzige Problem.