Lebensgefahr Was Bergwanderer bei einem Gewitter tun sollten

Wer wandert und in eine Schlechtwetterfront gerät, sollte sich keinesfalls in der Nähe von Waldrändern, Nischen bei frei stehenden Felsbrocken oder unter frei stehenden Bäumen aufhalten.

Der Himmel wird dunkler, Blitze grellen auf: Wer im Gebirge von einem Unwetter überrascht wird, dem droht Lebensgefahr. Was Bergwanderer in diesem Fall tun sollten - und was auf keinen Fall.