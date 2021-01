Bikinimuseum ersteigert von Hasselhoff getragene Badehose

Auktion in Los Angeles

Die signierte und von David Hasselhoff getragene Badehose, die bei der Online-Auktion von LiveAuctioneers nun in Los Angeles versteigert wurde.

Baywatch ist eine der bekanntesten Serien der 90er. Ein Museum in Baden-Württemberg hat sich bei einer Auktion nun die rote Badehose des Hauptdarstellers gesichert. Welcome to Malibu!