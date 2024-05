Wedel. Bahnfahrer müssen auf Busse ausweichen. Züge aus Hamburg enden in Blankenese. Wann die Arbeiten der Deutschen Bahn beginnen und enden.

Die Stadt Wedel ist von diesem Sonnabend an vom Schienenverkehr des HVV abgeschnitten. Weil die Deutsche Bahn (DB) in den kommenden Tagen Bauarbeiten im S-Bahn-Netz durchführt, müssen auch Pendler am Bahnhof in Wedel mit Behinderungen auf der Linie S1 rechnen.

Die Züge der S1 aus Richtung Hamburg in den Kreis Pinneberg enden im HVV-Netz dann bereits in Blankenese. „Für ihre Fahrgäste richtet die S-Bahn Hamburg einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Blankenese und Wedel ein“, heißt es in einer DB-Mitteilung.

S-Bahn Wedel: Schienenersatzverkehr bis Blankenese wegen Bauarbeiten

Von Pfingstsonnabend, 18. Mai, bis einschließlich Sonntag, 26. Mai, sind Streckenabschnitte zwischen Blankenese und Wedel gesperrt. Davon abweichend fahren in den Nachtstunden von Dienstag bis Mittwoch, 21. bis 22. Mai, Busse statt S-Bahnen zwischen Wedel und Klein Flottbek. Die Strecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Sternschanze ist ebenfalls für den Zeitraum von einer Woche gesperrt.

Die konkreten Gründe für die Sperrungen: In Sülldorf werden Weichen ausgetauscht sowie eine Fußgängerüberführung in der Bargfredestraße erneuert. An den Eisenbahnüberführungen Ferdinandstor und An der Alster werden laut DB-Meldung Hilfsbrücken eingebaut. Alle Fahrplanänderungen seien in den digitalen Auskunftsmedien, wie etwa der HVV-App, eingepflegt.

Die Hamburger S-Bahnlinie 1 startet in Wedel im Kreis Pinneberg. In Richtung Hamburg geht es weiter über Rissen, Sülldorf, Iserbrook, Blankenese, Nienstedten, Groß Flottbek, Bahrenfeld, Ottensen, Altona-Altstadt, St. Pauli, Neustadt, Hamburg-Altstadt, St. Georg, Hamm, Eilbek, Dulsberg, Barmbek-Nord, bis nach Ohlsdorf. Ein Teil des Zugs fährt von dort weiter zum Hamburger Flughafen. Der andere hält in Wellingsbüttel, ehe die Linie in Poppenbüttel endet.