Hamburg. Fahrgäste der S-Bahn Hamburg müssen sich in den Maiferien auf Einschränkungen einstellen. Auch ein weiterer Abschnitt ist betroffen.

Auch die S-Bahn macht Maiferien: Vom Sonnabend, den 18. bis Sonntag, den 26. Mai werden die Streckenabschnitte Hauptbahnhof–Sternschanze und Blankenese–Wedel gesperrt. Das teilte die S-Bahn Hamburg am Montag mit.

Grund sind Bauarbeiten im Netz, die „gebündelt“ würden. So sollen an den Eisenbahnüberführungen Ferdinandstor und An der Alster (St. Georg) Hilfsbrücken eingebaut, in Sülldorf Weichen ausgetauscht und an der Bargfredestraße (Blankenese) eine Fußgängerüberführung erneuert werden.

S-Bahn Hamburg: Zwei Strecken gesperrt – drei Linien betroffen

Die Linie S2 (Aumühle–Altona) wird zwischen Hauptbahnhof und Altona über den Citytunnel umgeleitet und fährt bis Sternschanze. Die Züge der Linie S5 verkehren statt von der Elbgaustraße nur zwischen Hauptbahnhof und Stade. Zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze sollen ersatzweise Busse fahren.

Die S1 (Airport/Poppenbüttel–Wedel) beginnt und endet in dieser Zeit in Blankenese. Ein Ersatzverkehr mit Bussen von Blankenese nach Wedel werde eingerichtet. In der Nacht vom Dienstag, den 21. auf Mittwoch, den 22. Mai verkehren die Busse abweichend zwischen Klein Flottbek und Wedel.