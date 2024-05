Barmstedt. Die explosive Altlast wurde bei Baggerarbeiten im Kreis Pinneberg entdeckt. Sprengen oder Entschärfen? Das wird Dienstag entschieden.

Nach dem Fund einer alten Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Barmstedt im Kreis Pinneberg steht eine Evakuierung der umgebenden Häuser am Dienstag zur Debatte. Ersten Angaben zufolge wurde die explosive Altlast am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten entdeckt und nach einer ersten Inaugenscheinnahme gesichert. Derzeit bestehe keine Gefahr, hieß es von der Polizei. Zur Entschärfung oder Sprengung sowie einer Entscheidung über eine Evakuierung soll am Dienstag ein Expertenstab zusammenkommen.

Den Angaben nach hatten zwei Bauarbeiter am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr an der Straße Bei den Alten Eichen in einem Neubaugebiet bei Baggerarbeiten einen merkwürdigen Gegenstand entdeckt. Als sie sich diesem näherten, brachten sie sich in Sicherheit, da es sich um eine Bombe handelte, wie der Baggerfahrer schnell erkannte.

Fliegerbombe in Barmstedt gefunden: Werden am Dienstag Teile der Stadt evakuiert?

Wie Baggerfahrer Roman Hohensee erzählt, seien sie gerade auf dem Grundstück mit dem Ausheben von Boden beschäftigt gewesen, um ein altes Ölfass mit Unrat zu bergen. Etwas tiefer stießen sie dann auf einen weiteren harten Gegenstand, den sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht genauer beschreiben konnten.

Eine Fliegerbombe wurde bei Baggerarbeiten in Barmstedt (Kreis Pinneberg) gefunden. © HA | Florian Sprenger - Westküsten-News

Bei näherer Betrachtung wurde den Männern jedoch schnell klar, dass es sich dabei um eine Bombe handeln könnte. „Ich bin dann sofort vom Bagger gesprungen und wir haben uns schnellstmöglich in Sicherheit gebracht“, schildert Hohensee. Nachdem sie die Polizei informiert hatten, kam später auch der Kampfmittelräumdienst an die Einsatzstelle.

Bombenfund in Barmstedt: Wie geht es mit der explosiven Altlast weiter?

Den Polizeibeamten zufolge soll es sich tatsächlich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, eine britische Fliegerbombe, davon gehen die Spezialisten zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aus. Vorerst wurde die Bombe wieder mit Erde bedeckt, am morgigen Dienstag soll dann mit dem Ordnungsamt über eine Evakuierung der näheren Umgebung entschieden werden.

Baggerfahrer Roman Hohensee hat die Fliegerbombe ausgebuddelt. Wie es mit der Altlast weitergeht, soll am Dienstag entschieden werden. © HA | Florian Sprenger - Westküsten-News

Baggerfahrer Hohensee, der schon auf etlichen Baustellen tätig war, hatte solch einen Fall noch nicht erlebt. Nun müssen die Bürger abwarten, wie morgen entscheiden wird.

nib