Elmshorn. Mit Blaulicht und Martinshorn rauscht das Zivilfahrzeug in Elmshorn über die Hamburger Straße, als es zu einem schweren Unfall kommt.

Auf der Hamburger Straße in Elmshorn hat eine 54 Jahre alte Autofahrerin ein ziviles Polizeifahrzeug, das mit Blaulicht unterwegs war, übersehen. Nach einem Ausweichmanöver stieß das Polizeifahrzeug auf der Gegenspur frontal mit einem BMW zusammen.

Laut Polizeiangaben befuhren am Montagabend, 13. Juni, gegen 19.10 Uhr zwei zivile Einsatzfahrzeuge die Hamburger Straße in Richtung stadteinwärts. Dabei nutzen sie Blaulicht und Martinshorn, waren also als Einsatzfahrzeuge erkennbar.

Frau übersieht beim Abbiegen vom Lidl-Parkplatz Einsatzfahrzeug

Die 54 Jahre alte Frau wollte zeitgleich vom Lidl-Parkplatz auf die vierspurige Hamburger Straße einbiegen und hat dabei offenbar die herannahenden Einsatzfahrzeuge übersehen.

Mehr zum Thema

Der 38 Jahre alte Fahrzeugführer des vorderen Polizeifahrzeugs leitete ein Ausweichmanöver ein, das ihn auf die Gegenspur führte. Dort stieß er frontal mit dem BMW eines 44 Jahre alten Mannes, der sich alleine im Fahrzeug befand, zusammen.

Unfall mit Polizeiwagen: Abschlepper bergen die Unfallfahrzeuge

Die beiden Männer zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, sie mussten aber nicht medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit, weshalb Abschleppdienste für die Bergung anrückten.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der Hintergrund des Polizeieinsatzes, der von einer Dienststelle aus Itzehoe erfolgte, ist nicht bekannt.