Tornesch. Zwei Einbrüche wurden am Wochenende in der Stadt aktenkundig. Wo die Täter zuschlugen und was sie genau erbeutet haben.

Einbrecher waren am Wochenende in Tornesch am Werk. Dort wurden zwei Taten aktenkundig. In einem Fall blieb es beim Versuch. Ob die Taten im Zusammenhang zueinander stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Beamten suchen auch Zeugen für beide Taten. Ein Einbruch datiert aus der Nacht zum Freitag, der zweite spielte sich vermutlich in der Nacht zum Sonntag ab.

Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche in Tornesch

In einem kurzen Zeitfenster zwischen 1.35 Uhr und 2.30 Uhr in der Nacht zu Freitag verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus am Thujaweg. Dort sahen sie sich vor allem im Obergeschoss um, durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen.

Es fehlen laut den Polizeiangaben sechs Armbanduhren, eine Goldkette sowie ein goldener Ring. Der Wert des Diebesgutes wird mit 2500 Euro beziffert.

Eine zweite Tat ereignete sich dann zwischen 14 Uhr am Sonnabend sowie 10.55 Uhr am Sonntagvormittag im Bereich Norderstraße. Hier versuchten die bislang unbekannten Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie brachen den Versuch aber ab und gelangten nicht ins Gebäude. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Ermittlungen liegen beim zentralen Sachgebiet der Kripo Pinneberg

Die Ermittlungen liegen bei dem für Einbrüche zuständigen Sachgebiet der Kriminalpolizei Pinneberg. Die Beamten suchen Zeugen, die im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise dazu sind per Telefon unter 04101/20 20 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de möglich.