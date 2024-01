Elmshorn/Itzehoe. Bluttat beim Angeln: Nach heftigem Stich in den Kopf und dem Angriff von hinten hat das Opfer vor Gericht nur wenige Erinnerungen.

Wolfgang P. (36) saß an der Krückau in Elmshorn friedlich beim Angeln, als die Hölle über ihn hereinbrach. Es soll Markus E. gewesen sein, der den Angler von hinten mehrfach in den Hinterkopf stach, bis die Klinge abbrach. Dafür muss sich der 27 Jahre alte Mann aus Elmshorn, der bereits wegen eines schwerwiegenden Gewaltexzesses vorbestraft ist, vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die Anklage lautet: versuchter Mord.