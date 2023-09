Rellingen: Straße wieder frei, aber Autofahrer brauchen noch Geduld

In Rellingen wurden Kanäle saniert sowie Straße und Gehwege verbreitert. An anderer Stelle dauert es aber noch viele Monate.

Azzedin Ait Brahim (Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH, v.l.), Daniel Höppner (Rathausmitarbeiter), Tom Rasmussen (Bauamtsleiter) und Benjamin Hiller (Firma Günter Fuldt GmbH & Co. KG) in der Hempbergstraße in Rellingen.

Rellingen. Mehrere Monate war die Hempbergstraße in Rellingen gesperrt. Der Abschnitt zwischen Heidestraße und Robinienstieg wurde saniert. Die Arbeiten im Tiefbau waren aufwendig und konnten nur unter Vollsperrung erfolgen.

Nun ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, wie die Gemeinde Rellingen am Donnerstag mitteilte. Die Baumaßnahmen wurde in fünf Monaten beendet – einen Monat früher als geplant.

Hempbergstraße in Rellingen komplett erneuert

Der Kreis Pinneberg hatte die Sanierung eingefordert. Auflage war, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 73 am Robinienstieg (Wohnungsbau) der Abschnitt bis zur Heidestraße leistungsfähiger gestaltet werden müsse. Daraufhin wurden die Fahrbahn auf 5,60 Meter und der Gehweg auf zwei Meter verbreitet.

Die Hempbergstraße in Rellingen wurde saniert und wieder für den Verkehr freigegeben.

Foto: Jessica Müller/Gemeinde Rellingen

Zudem wurde in der Straße, in der Tempo 30 gilt, eine zusätzliche Verkehrsberuhigung integriert und bereits Leerrohre für das geplante Rechenzentrum in Krupunder gelegt. Für 60 Millionen Euro soll hier das modernste und energieeffizienteste Rechenzentrum Deutschlands entstehen. Die Abwärme soll in ein Wärmenetz eingespeist werden, um kommunale Liegenschaften zu beheizen.

Sanierung der Hempberstraße geht 2024 weiter

Die Regenwasser- und Versorgungsleitungen wurden in der Hempbergstraße komplett erneuert. Und die Straßenbeleuchtung mit LED ausgestattet. „In den nächsten Wochen werden die Grünflächen vom Bauhof der Gemeinde noch gestaltet“, sagt Daniel Höppner, zuständig im Rellinger Rathaus für die Tiefbaumaßnahmen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Als Gesamtkosten wurden 1,3 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt‘‘, berichtet Tom Rasmussen, Fachbereichsleiter Planen und Bauen. „Die Kosten für die Baumaßahme werden unter der Auftragssumme liegen.‘‘

Hallstraße in Rellingen wird saniert und ist voll gesperrt

Im nächsten Jahr geht es dann weiter. So sollen auch die Leitungen in der Hempbergstraße in Richtung Sporthalle Krupunder erneuert werden. Hierfür will die Gemeinde Rellingen demnächst mit den Planungen beginnen.

An anderer Stelle brauchen die Autofahrer weiterhin Geduld: In der Hallstraße werden die Kanäle erneuert. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Halstenbeker Weg und Otto-Rump-Straße. Die Hallstraße ist bis voraussichtlich Juli 2024 voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Hallstraße in Rellingen für 1,5 Millionen Euro erneunert

Die Gemeinde Rellingen erneuert im gemeinsamen Projekt mit der SH-Netz AG die Ver- und Entsorgungsleitungen in der Hallstraße. So werden die Regenwasserleitungen komplett erneuert und Teile der Trinkwasserleitungen ausgetauscht.

Zeitgleich wird die S-H Netz das vorhandene Strom- und Gasnetz erweitern. Im Anschluss wird die Straße neu asphaltiert und Gehwege verbreitert. Die Baukosten liegen bei rund 1,5 Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Anwohner der Hallstraße können abschnittsweise ihre Grundstücke mit dem Pkw befahren. Zeitweise dann nur noch fußläufig nach vorheriger Benachrichtigung erreichen.