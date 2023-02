Fasten: „7 Wochen ohne“– Kirche lädt zu besonderer Aktion ein

Die evangelische Kirche in Appen begleitet Menschen in der Fastenzeit. Wie das abläuft – und wie man teilnehmen kann.

Appen. Millionen Menschen lassen sich jährlich mit „7 Wochen ohne“ aus dem Trott bringen. Seit mehr als 30 Jahren lädt diese Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestalten.

Der Clou: Jede und jeder entscheidet dabei selbst, worauf verzichtet und wie diese Zeit gestaltet wird. Dabei kann man erleben, dass Fasten kein lästiger Verzicht zu sein braucht, sondern ein Gewinn für die Seele sein kann.

„7 Wochen ohne“: Kirche lädt zu besonderer Fastenaktion ein

Sieben Wochen lang die Routine des Alltags hinterfragen, eine neue Perspektive einnehmen, entdecken, worauf es ankommt im Leben. Es gehört schon ein bisschen Mut dazu, es einfach mal auszuprobieren.

Ob es sich lohnt? Das erfährt man hautnah selbst. „Ich glaube, die meisten, die es einmal ausprobiert haben, sind begeistert jedes Jahr wieder neu mit dabei“, sagt Pastor Frank Schüler.

Fastenzeit: Gesprächskreisen für den Austausch

In vielen Gemeinden haben sich dazu mittlerweile Gesprächskreise gebildet, die für alle offen sind - egal welchen Alters, egal ob Anfänger oder „alter Hase“, egal woher man kommt.

„Es ist einfach schön, sich über Erfahrungen auszutauschen, dabei gemeinsam dem Geheimnis dieser Fastenaktion auf den Grund zu gehen und dem eigenen Gewinn daran auf die Spur zu kommen“, sagt der Pastor.

Appen: Es wird wieder offene Treffen geben

Das Beste: Auch in Appen wird es innerhalb der „7 Wochen Ohne“ wieder Treffen geben, zu denen alle Menschen aus der ganzen Region herzlich einladen sind.

Es braucht sich niemand anmelden – einfach vorbeikommen – ob an einem oder an mehreren dieser Termine ist jedem selbst überlassen.

Fastenzeit: Das sind die Termine der Aktion

Wir treffen uns am Do, 23. Februar um 18 Uhr, danach mittwochs, jeweils um 19 Uhr (für etwa 45 bis 60 Minuten), am 01. März im Pastorat, dann am 08., 15., 22. und 29. März im evangelischen Gemeindehaus, Opn Bouhlen 47.

Einen gemeinsamen Abschluss gibt es dort im April am Gründonnerstag, um 18 Uhr, mit einer „Andacht für alle“. Bei Fragen kann sich hier gemeldet werden: Tel. 0174/316 64 06 oder an pastor.appen@kirche-mug.de