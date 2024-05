Norderstedt. Eintracht Norderstedt verliert mit 0:2 gegen SV Meppen. Gegen Flensburg ist jetzt ein mindestens ein Unentschieden nötig.

Regionalligist Eintracht Norderstedt hat die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt am vorletzten Spieltag vergeben. Gegen den Tabellendritten SV Meppen verloren die Garstedter in einer vor allem in der ersten Halbzeit absurden Partie mit 0:2.

In Rückstand geriet das Team von Trainer Jean-Pierre Richter durch einen Torwartfehler von Arne Exner. Der Schlussmann ließ einen Schuss von Marek Janssen zentral ins Feld zurückprallen. Christopher Schepp staubte zur Meppener Führung ab (17.). Doch mehr kam von Meppen nicht.

Die Eintracht zeigte eine überragende Leistung, erspielte sich in der ersten Halbzeit 15 Torchancen – vergab dieses aber teils in Slapstickmanier. In der zweiten Hälfte sorgte Meppens Jonathan Wensing mit dem 2:0 für Meppen für die Entscheidung (73.).

Da der SC Weiche Flensburg 08 beim HSV II mit 1:0 gewann, benötigt die Eintracht im letzten Spiel in Flensburg für den Klassenerhalt nun mindestens ein Unentschieden.

