Straßenkunst, Clownerie, Akrobatik: Das Kleinkunstfestival ParkPerPlex ist eines der jährlichen Highlights im Stadtpark Norderstedt. Dieses Jahr werden zehn Künstlergruppen aus ganz Europa erwartet, und zwar am Sonntag, 19. Mai, und am Pfingstmontag, 20. Mai. Der Eintritt ist frei, denn das Festival wird mit Spenden finanziert.

„Mit einer Mischung aus Lebensfreude, Nachdenklichkeit und spektakulären Auftritten werden sie für unvergessliche Momente voller Lachen, Staunen und Inspiration sorgen“, heißt es in einer Ankündigung der Stadtpark Norderstedt GmbH. Gemeinsam mit der Agentur zweifellos.net hat sie die Künstlergruppen ausgewählt.

Stadtpark Norderstedt: Festival ParkPerPlex macht den Park zur Bühne

Keine der Gruppen war im vergangenen Jahr dabei – wer also 2023 schon begeistert war, wird dieses Jahr viel Neues entdecken. Die einzige Konstante: Es gibt wieder einen Mitmachzirkus für Jung und Alt. Dort kann jeder, der Lust hat, verschiedene Akrobatik- und Jonglagetechniken ausprobieren.

Das Duo Kaos aus Italien. © Bejamin Eichler | Benjamin Eichler

Mit dabei ist das „Duo Kaos“ aus Italien. Es handelt sich um die Zirkuskünstler Luis Paredes und Giulia Arcangeli, die eine Kunstrad-Show aufführen. Aus der Schweiz kommt „Le Bistro“, ein Zirkustheater. In einem alten Restaurant treffen ein schlecht gelaunter Kellner und eine extrovertierte Dame aufeinander. Hinzu komm eine Ladung Swing. Man darf gespannt sein.

Jens Ohle bietet Artistische Comedy „auf und über der Gürtellinie“

„Primus“ ist ein zeitgenössischer Zirkus aus Belgien und Finnland. Rosa Tyyskä und Jasper D‘Hondt spielen zwei Primaner, die als Cool Kids miteinander wetteifern in der Highschool des Lebens. Jens Ohle aus Deutschland hingegen ist ein Einzelkämpfer, der „Artistische Comedy“ bietet, und zwar „auf und über der Gürtellinie“.

Aus Großbritannien kommt das Partnerakrobatik-Team „Lance moi en l‘air“. Olivia Quayle und Jan Patzke loten Stärke, Schwäche und noch viele andere Aspekte von Beziehungen mit den Mitteln einer Tanzperformance aus. Aus den Niederlanden kommt „Het mobiele Naaiatelier“ (Das mobile Nähatelier). Es handelt sich um ein faszinierendes, fahrbares Nähstudio, das zwei Improvisations-Schneiderinnen betreiben.

Auch das ist Kleinkunst: Geselliges Sitzen mit der „Kleinen Gesellschaft“

Um etwas ganz anderes, nämlich das „gesellige Sitzen“, geht es in dem Projekt „Kleine Gesellschaft“ aus Deutschland. Man darf mitmachen und das macht sogar großen Spaß, versprechen die Organisatoren. Spaßig sind auch die riesigen Papageien des „Teatro Pravana“ aus den Niederlanden. Aber sie können auch ungezogen sein.

Freundlich, sogar klimafreundlich, ist der Straßenkehrer Schrott. Der hat ein außergewöhnliches Interesse an den Restabfällen der Passanten. Gut möglich also, dass jeder Bekanntschaft macht mit dem Puppenspiel vn Steven Luca aus den Niederlanden. Eine niederländisch-deutsche Truppe sind die „Theater Stadt Nomaden“. Die wollen mit ihrem Projekt „Macbeth in the Middle“ zusammen mit dem Publikum das shakespearesche Drama erforschen.

Festivalbesuch planen mit der Webseite

Alle Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Spielzeiten sind bereits vorab auf der Webseite www.parkperplex.de zu finden. Auch in diesem Jahr wird hier die Filterfunktion zur optimalen individuellen Programmgestaltung mit Speicher- und Downloadfunktion nutzbar sein. So lässt sich der Besuch optimal planen und alle Freundinnen und Freunde des Festivals können ihr ganz eigenes Programm für das Pfingstwochenende zusammenstellen.

Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 12.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr, der Food Truck Markt an der Seepromenade lädt allerdings am Sonntag noch bis 20.00 Uhr ein, den Abend bei kulinarischen Leckereien mit Blick auf den See ausklingen zu lassen.

Über die Finanzierung des Festivals schreibt die Stadtpark GmbH: „Dank der Unterstützung durch die kleinen und großen Spenden des wertschätzenden Publikums und das Engagement der Partnerinnen und Partner, die die Veranstaltung schon seit Jahren begleiten, ist der Eintritt für die Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr frei. Partner:innen der Veranstaltung sind die Sparkasse Holstein, die Stiftungen der Sparkasse Holstein, der Hamburg Airport, die Stadtwerke Norderstedt, Mercedes-Benz Hamburg, der Lions Club Norderstedt sowie der Förderverein des Stadtparks Norderstedt.“